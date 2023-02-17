В работе сервиса ЮMoney произошел сбой
В работе сервиса электронных платежей ЮMoney наблюдаются перебои, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«Некоторые клиенты могут испытывать временные трудности с доступом к сервисам, но мы уже работаем над устранением причин. Скоро все заработает в штатном режиме», – говорится в сообщении.
В начале неделе клиенты приложений «Тинькофф» и «Тинькофф Инвестиции» жаловались на сбой. 57% пользователей отмечали, что приложение не работает, при этом 10% жаловались на проблемы со входом. В предыдущий раз пользователи массово жаловались на работу приложения «Тинькофф» в декабре 2022 г.
На прошлой неделе сбой произошел в работе сети «ВКонтакте», а также сервисов «Яндекса» и «Дзена». Пользователи жаловались, что страницы сервисов не открываются. В частности, сбой в работе «ВКонтакте» длился около трех часов.