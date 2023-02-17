В работе сервиса ЮMoney произошел сбой

В начале неделе клиенты приложений «Тинькофф» и «Тинькофф Инвестиции» жаловались на сбой. 57% пользователей отмечали, что приложение не работает, при этом 10% жаловались на проблемы со входом. В предыдущий раз пользователи массово жаловались на работу приложения «Тинькофф» в декабре 2022 г.