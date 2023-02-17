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В работе сервиса ЮMoney произошел сбой

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В работе сервиса электронных платежей ЮMoney наблюдаются перебои, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Некоторые клиенты могут испытывать временные трудности с доступом к сервисам, но мы уже работаем над устранением причин. Скоро все заработает в штатном режиме», – говорится в сообщении.

В начале неделе клиенты приложений «Тинькофф» и «Тинькофф Инвестиции» жаловались на сбой. 57% пользователей отмечали, что приложение не работает, при этом 10% жаловались на проблемы со входом. В предыдущий раз пользователи массово жаловались на работу приложения «Тинькофф» в декабре 2022 г.

На прошлой неделе сбой произошел в работе сети «ВКонтакте», а также сервисов «Яндекса» и «Дзена». Пользователи жаловались, что страницы сервисов не открываются. В частности, сбой в работе «ВКонтакте» длился около трех часов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных