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Суд в Москве оштрафовал Skyeng на 60 000 рублей за утечку данных

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Судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал онлайн-школу английского языка Skyeng на 60 000 руб. из-за утечки персональных данных пользователей. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Сервис признали виновным по ч. 1 ст. 13.11 КоАП. Максимальное наказание по статье — штраф в размере 100 000 руб. В суде не смогли назвать объем утечки.

Об утечке данных 5 млн пользователей онлайн-школы стало известно в июне прошлого года. По данным Telegram-канала In4security, в сеть слили телефоны, адреса электронной почты, идентификаторы в Skype и другую информацию об учащихся Skyeng. Злоумышленники предлагали приобрести базу за 40 000 руб.

Подлинность опубликованных в сети данных удалось подтвердить «Коммерсанту». В то же время в Skyeng утечку отрицали. Тогда в компании заявили об отсутствии оснований считать, что данные в открытом доступе имеют отношение к компании.

По данным «Лаборатории Касперского», лидерами по числу утечек в 2022 г. стали компании сферы ритейла и доставки еды. Всего в прошлом году было 168 случаев публикаций значимых баз данных российских организаций. В открытом доступе оказалось свыше 2 млрд записей — почти 300 млн пользовательских данных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных