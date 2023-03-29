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Технологии

Песков: в развитии искусственного интеллекта могут крыться серьезные опасности

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в развитии искусственного интеллекта (ИИ) кроются «серьезные опасности».

«Любое лекарство при неправильном использовании превращается в яд. И интернет тоже: с одной стороны, мы не можем себе представить жизнь без него, а с другой – он является очень страшным оружием и может нести в себе очень много зла», – сказал пресс-секретарь.

По словам Пескова, именно поэтому власти активно занимаются регулированием интернета в стране и «весь мир уже пошел» по тому же пути.

Пресс-секретарь также рассказал, что вопросами развития ИИ в России занимаются председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и др. «И действительно ведется планомерная работа по развитию искусственного интеллекта и задействования тех наработок, которые уже имеются, в экономике», – отметил Песков.

На вопрос о вмешательстве государства в развитие ИИ Песков ответил, что регулирование «обязательно» потребуется по мере того, как он будет расширяться в экономике и повседневной жизни людей.

Ранее некоммерческая организация Future of Life опубликовала письмо с призывом «немедленно приостановить» обучение систем ИИ. Под этим подписались руководитель SpaceX Илон Маск, соучредитель Apple Стив Возняк, филантроп Эндрю Янг и еще около тысячи исследователей. «Системы искусственного интеллекта следует разрабатывать только тогда, когда мы уверены, что их эффекты будут положительными, а риски управляемыми», – говорится в сообщении организации.

Сейчас в РФ развитием сектора ИИ занимаются «Яндекс», Сбербанк, VK, НИУ ВШЭ, Центр речевых технологий (ЦРТ), «Сколтех», Just AI и др.

Согласно опубликованному в декабре 2021 г. исследованию Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), несмотря на интерес к ИИ в России, его развитие в экономике и социальных сферах останется низким, в 2020 г. такие технологии применяли лишь 5,4% отечественных организаций. При этом почти каждое третье (35,7%) предприятие с количеством работников более 10 000 человек использует ИИ-технологии, а из менее крупных – от 5000 до 10 000 человек – только каждое пятое (21,8%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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