Песков: в развитии искусственного интеллекта могут крыться серьезные опасности

Согласно опубликованному в декабре 2021 г. исследованию Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), несмотря на интерес к ИИ в России, его развитие в экономике и социальных сферах останется низким, в 2020 г. такие технологии применяли лишь 5,4% отечественных организаций. При этом почти каждое третье (35,7%) предприятие с количеством работников более 10 000 человек использует ИИ-технологии, а из менее крупных – от 5000 до 10 000 человек – только каждое пятое (21,8%).