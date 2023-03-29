Песков: в развитии искусственного интеллекта могут крыться серьезные опасности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в развитии искусственного интеллекта (ИИ) кроются «серьезные опасности».
«Любое лекарство при неправильном использовании превращается в яд. И интернет тоже: с одной стороны, мы не можем себе представить жизнь без него, а с другой – он является очень страшным оружием и может нести в себе очень много зла», – сказал пресс-секретарь.
По словам Пескова, именно поэтому власти активно занимаются регулированием интернета в стране и «весь мир уже пошел» по тому же пути.
Пресс-секретарь также рассказал, что вопросами развития ИИ в России занимаются председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и др. «И действительно ведется планомерная работа по развитию искусственного интеллекта и задействования тех наработок, которые уже имеются, в экономике», – отметил Песков.
На вопрос о вмешательстве государства в развитие ИИ Песков ответил, что регулирование «обязательно» потребуется по мере того, как он будет расширяться в экономике и повседневной жизни людей.
Ранее некоммерческая организация Future of Life опубликовала письмо с призывом «немедленно приостановить» обучение систем ИИ. Под этим подписались руководитель SpaceX Илон Маск, соучредитель Apple Стив Возняк, филантроп Эндрю Янг и еще около тысячи исследователей. «Системы искусственного интеллекта следует разрабатывать только тогда, когда мы уверены, что их эффекты будут положительными, а риски управляемыми», – говорится в сообщении организации.
Согласно опубликованному в декабре 2021 г. исследованию Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), несмотря на интерес к ИИ в России, его развитие в экономике и социальных сферах останется низким, в 2020 г. такие технологии применяли лишь 5,4% отечественных организаций. При этом почти каждое третье (35,7%) предприятие с количеством работников более 10 000 человек использует ИИ-технологии, а из менее крупных – от 5000 до 10 000 человек – только каждое пятое (21,8%).