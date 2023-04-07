Росреестр отразил более 140 млн кибератак в 2022 году
Свыше 140 млн кибератак на систему Росреестра было отражено за 2022 г., заявил руководитель службы Олег Скуфинский на заседании итоговой коллегии Росреестра, трансляция которой велась на странице службы во «ВКонтакте».
«За прошлый год отражено более 140 млн кибератак на нашу систему», – заявил Скуфинский.
Руководитель Росреестра напомнил, что в соответствии с принятыми в 2020 г. стратегическими документами создан ведомственный центр информационной безопасности. По его словам, на сегодня мониторинговые системы анализируют 6000 событий в секунду.
«Если бы мы не стали это делать в 2020 г., сегодня мы имели бы совершенно другую ситуацию. Это принципиально важно, эту работу будем наращивать», – подчеркнул он.
В начале марта вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с молодыми учеными, изобретателями и технологическими предпринимателями Евразийского НОЦ мирового уровня в Уфе сообщил, что в 2023 г. число кибератак на российские системы выросло на 65%. В атаках на информационные системы Чернышенко обвинил западные страны.
В январе этого года вице-премьер заявил, что в 2022 г. было отражено около 50 000 хакерских атак на российские интернет-ресурсы. По его словам, в 2021 г. целью атак был финансовый сектор, а в 2022 г. — государственный сектор. Чернышенко добавил, что также было «выявлено много тысяч различных компьютерных уязвимостей».