Роскомнадзор пригрозил Shutterfly блокировкой
Фотохостинг Shutterfly внесен в Единый реестр запрещенной информации из-за публикации материалов с детской порнографией. Сервису грозит блокировка в случае неудаления 37 страниц с такими материалами в течение 24 часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.
«Роскомнадзор ограничит доступ к фотохостингу Shutterfly, если в течение суток сервис не удалит выявленные страницы с изображениями эротического и порнографического характера, где действующими лицами выступают несовершеннолетние», – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что уже направили требование удалить запрещенные материалы Shutterfly.
Shutterfly – американский онлайн-сервис хранения и печати фотографий. Штаб-квартира компании находится в Редвуд-Сити в Калифорнии. Shutterfly предоставляет услуги фотопечати на разных товарах. На сайте компании говорится, что пользователь может создать персонализированный предмет, загрузив свою фотографию, или выбрать для печати дизайн, созданный художниками. В частности, на Shutterfly можно заказать фотокниги, открытки, печать на подушках, посуде и др.