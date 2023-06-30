Роскомнадзор пригрозил Shutterfly блокировкой

Shutterfly – американский онлайн-сервис хранения и печати фотографий. Штаб-квартира компании находится в Редвуд-Сити в Калифорнии. Shutterfly предоставляет услуги фотопечати на разных товарах. На сайте компании говорится, что пользователь может создать персонализированный предмет, загрузив свою фотографию, или выбрать для печати дизайн, созданный художниками. В частности, на Shutterfly можно заказать фотокниги, открытки, печать на подушках, посуде и др.