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Роскомнадзор пригрозил Shutterfly блокировкой

Ведомости

Фотохостинг Shutterfly внесен в Единый реестр запрещенной информации из-за публикации материалов с детской порнографией. Сервису грозит блокировка в случае неудаления 37 страниц с такими материалами в течение 24 часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.

«Роскомнадзор ограничит доступ к фотохостингу Shutterfly, если в течение суток сервис не удалит выявленные страницы с изображениями эротического и порнографического характера, где действующими лицами выступают несовершеннолетние», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что уже направили требование удалить запрещенные материалы Shutterfly.

Shutterfly – американский онлайн-сервис хранения и печати фотографий. Штаб-квартира компании находится в Редвуд-Сити в Калифорнии. Shutterfly предоставляет услуги фотопечати на разных товарах. На сайте компании говорится, что пользователь может создать персонализированный предмет, загрузив свою фотографию, или выбрать для печати дизайн, созданный художниками. В частности, на Shutterfly можно заказать фотокниги, открытки, печать на подушках, посуде и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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