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«Литрес» подтвердил утечку данных пользователей

Ведомости

Группа компаний «Литрес» подтвердила в комментарии «Интерфаксу» утечку пользовательских данных, подчеркнув, что платежная информация находится в безопасности.

«Нам известно об утечке, сейчас мы проверяем информацию и проводим внутреннее расследование для выяснения причин и оценки ситуации... Вся платежная информация – в безопасности, поскольку мы не храним платежные данные пользователей», – рассказали там.

При этом в группе призвали пользователей сменить пароль от «Литрес», а также от всех сервисов, где использовался такой же или похожий пароль. Роскомнадзор был уведомлен об утечке, добавили в «Литрес».

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Первым об утечке ранее сегодня сообщил Telegram-канал «Утечки информации». Всего, по его данным, в сеть утекло чуть более 3 млн строк, включая 590 000 адресов электронной почты, хешированные пароли, а также имя/фамилия ряда пользователей. Самая «свежая» запись добавлена 3 августа.

2 августа этот же Telegram-канал сообщил, что хакерская группировка UHG опубликовала в сети данные клиентов интернет-магазина «Подружка». Распространенная информация включает в себя имена, фамилии, пол, телефоны, адреса электронной почты, хешированные пароли, даты регистрации и последнего посещения сайта. Роскомнадзор сообщил, что проверит эту информацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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