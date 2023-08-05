«Литрес» подтвердил утечку данных пользователей
Группа компаний «Литрес» подтвердила в комментарии «Интерфаксу» утечку пользовательских данных, подчеркнув, что платежная информация находится в безопасности.
«Нам известно об утечке, сейчас мы проверяем информацию и проводим внутреннее расследование для выяснения причин и оценки ситуации... Вся платежная информация – в безопасности, поскольку мы не храним платежные данные пользователей», – рассказали там.
При этом в группе призвали пользователей сменить пароль от «Литрес», а также от всех сервисов, где использовался такой же или похожий пароль. Роскомнадзор был уведомлен об утечке, добавили в «Литрес».
Первым об утечке ранее сегодня сообщил Telegram-канал «Утечки информации». Всего, по его данным, в сеть утекло чуть более 3 млн строк, включая 590 000 адресов электронной почты, хешированные пароли, а также имя/фамилия ряда пользователей. Самая «свежая» запись добавлена 3 августа.
2 августа этот же Telegram-канал сообщил, что хакерская группировка UHG опубликовала в сети данные клиентов интернет-магазина «Подружка». Распространенная информация включает в себя имена, фамилии, пол, телефоны, адреса электронной почты, хешированные пароли, даты регистрации и последнего посещения сайта. Роскомнадзор сообщил, что проверит эту информацию.