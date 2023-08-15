Первый полет импортозамещенного SSJ 100 состоится в сентябре

Ранее сообщалось, что работы по изготовлению опытных экземпляров SSJ New с двигателями ПД-8 планируется выполнить в 2022 и 2023 гг., а серийное производство новых турбин – по 44 единицы в год – должно стартовать в 2024 г. Всего к 2030 г. планируется выпустить 314 двигателей ПД-8.