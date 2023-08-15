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Первый полет импортозамещенного SSJ 100 состоится в сентябре

Ведомости

Первый полет импортозамещенного самолета SSJ 100 состоится в сентябре, но на этом этапе он не будет полностью оснащен российскими комплектующими. Об этом рассказал глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в эфире телеканала «Россия-24».

«Все системы уже разрабатываются, не все пока на этом самолете установлены. Первый вылет самолета, который мы ожидаем в сентябре, – на 100% российскими (комплектующими) не будет оснащен», – приводит его слова «РИА Новости».

Слюсарь пояснил, что испытания были сознательно разбиты на этапы для их ускорения. На втором этапе самолет уже совершит полет с российскими двигателями ПД-8.

SSJ-New является новой, «импортозамещенной» версией ближнемагистрального Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), состоящего на 70% из иностранных комплектующих. Как писали «Ведомости», разработка SSJ-New обойдется в 120–130 млрд руб. В эту сумму входит и создание российского двигателя ПД-8, на котором будет летать SSJ-New. Нынешний SSJ100 летает на франко-российском двигателе Sam146, производство которого прекращено.

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Ранее сообщалось, что работы по изготовлению опытных экземпляров SSJ New с двигателями ПД-8 планируется выполнить в 2022 и 2023 гг., а серийное производство новых турбин – по 44 единицы в год – должно стартовать в 2024 г. Всего к 2030 г. планируется выпустить 314 двигателей ПД-8.

В 2022 г. российские авиастроители в лице ОАК подписали соглашение о намерениях с «Аэрофлотом» на поставку 339 судов. Согласно документу, «Аэрофлот» на условиях аренды с 2023 по 2030 г. получит 210 самолетов МС-21, 89 воздушных судов SSJ New и 40 Ту-214.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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