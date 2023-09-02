Канада остановит обслуживание в роуминге абонентов российской «большой четверки»
Сотовые операторы Канады разрывают роуминговые соглашения с российскими мобильными операторами, которые ранее попали под санкции канадского правительства. Услуги в роуминге в скором времени будут недоступны находящимся в Канаде абонентам операторов МТС, «Мегафон», «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2) и «Вымпелком» (бренд «Билайн»), пишет РБК со ссылкой на источники в ряде компаний.
«Большая четверка» российских операторов связи попала под канадские санкции в июле текущего года. О включении компаний в список объявила министр иностранных дел страны Мелани Жоли. Представитель «Билайна» тогда сообщил «Ведомостям», что на предоставление услуг для клиентов это никак не повлияет.
По данным собеседника в одной из компаний, она получила уведомление о прекращении сервиса, затем местные операторы «один за другим» начали отключать оператора от роуминга. Другие источники заявили РБК, что такая ситуация стала прецедентом, поскольку роуминговые отношения ни в одной стране не разрывали одновременно все местные операторы.
В «Мегафоне» изданию подтвердили получение уведомления от канадских операторов. Представитель российского оператора уточнил, что сейчас абонентам, которые находятся в роуминге в Канаде, связь доступна, клиентов информируют об «альтернативных способах оставаться на связи». В «Вымпелкоме» ожидают, что ближайшее время все действующие соглашения приостановят и связь у клиентов оператора в Канаде пропадет. Там заявили РБК, что ищут выход из ситуации.
Представитель канадской телекоммуникационной компании Bell Canada Enterprises при этом сообщил, что она продолжает предоставлять услуги роуминга российскому оператору «Екатеринбург-2000», который работает под брендом «Мотив» в Свердловской и Курганской областях, а также Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Роумингом в Канаде в моменте пользуются около 10 000 абонентов крупнейших российских операторов, сообщил один из собеседников издания.