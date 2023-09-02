Канада остановит обслуживание в роуминге абонентов российской «большой четверки»

В «Мегафоне» изданию подтвердили получение уведомления от канадских операторов. Представитель российского оператора уточнил, что сейчас абонентам, которые находятся в роуминге в Канаде, связь доступна, клиентов информируют об «альтернативных способах оставаться на связи». В «Вымпелкоме» ожидают, что ближайшее время все действующие соглашения приостановят и связь у клиентов оператора в Канаде пропадет. Там заявили РБК, что ищут выход из ситуации.