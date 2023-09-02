Индия вывела на орбиту космическую обсерваторию для изучения Солнца

По данным Reuters, трансляцию запуска ракеты посмотрели более 860 000 зрителей. Космический корабль Aditya-L1 начал миссию через неделю после того, как индийская лунная станция «Чандраян-3» совершила высадку на южном полюсе Луны. С помощью солнечной миссии ученые надеются узнать больше о влиянии солнечной радиации на тысячи спутников на орбите. Как заявили в ISRA, низкая околоземная орбита сильно загрязнена, а понимание того, как защитить спутники, будет иметь особое значение. Кроме того, в долгосрочной перспективе данные миссии могут помочь лучше понять влияние Солнца на климатические условия Земли и происхождение солнечного ветра, передает агентство.