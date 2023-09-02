Газета
Технологии

Индия вывела на орбиту космическую обсерваторию для изучения Солнца

Ведомости

Индийская организация космических исследований (ISRO) запустила ракету для изучения Солнца в рамках своей первой солнечной миссии, ракета-носитель Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) успешно вывела на околоземную орбиту индийскую космическую обсерваторию Aditya-L1. Об этом в ходе трансляции миссии сообщил глава ISRO Шри Соманат.

«Запуск Aditya-L1 с помощью PSLV-C57 завершен успешно. Аппарат вывел спутник точно на намеченную орбиту. Первая солнечная обсерватория Индии начала свой путь к точке L1 Солнца – Земли», – говорится также в сообщении организации на платформе X (бывшая Twitter).

Ранее по теме: Полет индийского модуля на Луну обошелся в два раза дешевле съемок «Интерстеллара»

По данным Reuters, трансляцию запуска ракеты посмотрели более 860 000 зрителей. Космический корабль Aditya-L1 начал миссию через неделю после того, как индийская лунная станция «Чандраян-3» совершила высадку на южном полюсе Луны. С помощью солнечной миссии ученые надеются узнать больше о влиянии солнечной радиации на тысячи спутников на орбите. Как заявили в ISRA, низкая околоземная орбита сильно загрязнена, а понимание того, как защитить спутники, будет иметь особое значение. Кроме того, в долгосрочной перспективе данные миссии могут помочь лучше понять влияние Солнца на климатические условия Земли и происхождение солнечного ветра, передает агентство.

23 августа посадочной модуль индийской лунной станции «Чандраян-3» успешно совершил мягкую посадку на южном полюсе Луны. Таким образом, Индия стала четвертой в мире страной, добившейся мягкой посадки на спутнике Земли, – после СССР, США и Китая, и первой, которая добилась посадки модуля на южном полюсе. В конце месяца Индия получила первые данные о температуре с поверхности Луны – она составляет 70 градусов по Цельсию.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных