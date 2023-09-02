Индия вывела на орбиту космическую обсерваторию для изучения Солнца
Индийская организация космических исследований (ISRO) запустила ракету для изучения Солнца в рамках своей первой солнечной миссии, ракета-носитель Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) успешно вывела на околоземную орбиту индийскую космическую обсерваторию Aditya-L1. Об этом в ходе трансляции миссии сообщил глава ISRO Шри Соманат.
«Запуск Aditya-L1 с помощью PSLV-C57 завершен успешно. Аппарат вывел спутник точно на намеченную орбиту. Первая солнечная обсерватория Индии начала свой путь к точке L1 Солнца – Земли», – говорится также в сообщении организации на платформе X (бывшая Twitter).
По данным Reuters, трансляцию запуска ракеты посмотрели более 860 000 зрителей. Космический корабль Aditya-L1 начал миссию через неделю после того, как индийская лунная станция «Чандраян-3» совершила высадку на южном полюсе Луны. С помощью солнечной миссии ученые надеются узнать больше о влиянии солнечной радиации на тысячи спутников на орбите. Как заявили в ISRA, низкая околоземная орбита сильно загрязнена, а понимание того, как защитить спутники, будет иметь особое значение. Кроме того, в долгосрочной перспективе данные миссии могут помочь лучше понять влияние Солнца на климатические условия Земли и происхождение солнечного ветра, передает агентство.
23 августа посадочной модуль индийской лунной станции «Чандраян-3» успешно совершил мягкую посадку на южном полюсе Луны. Таким образом, Индия стала четвертой в мире страной, добившейся мягкой посадки на спутнике Земли, – после СССР, США и Китая, и первой, которая добилась посадки модуля на южном полюсе. В конце месяца Индия получила первые данные о температуре с поверхности Луны – она составляет 70 градусов по Цельсию.