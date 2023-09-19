Правительство будет блокировать сервисы выдачи виртуальных мобильных номеров
Сервисы по выдаче виртуальных мобильных номеров (DEF-номеров) в России с 1 сентября 2024 г. могут начать блокировать. Правительство заявило, что использование таких номеров становится угрозой для безопасности в сфере связи и интернета. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление кабмина.
Правительство уточнило в документе, что список угроз в Правилах централизованного управления сетью связи общего пользования в 2024 г. дополнят пунктом о предоставлении доступа к онлайн-ресурсам и мессенджерам пользователям без их идентификации. С помощью этой поправки кабмин планирует повысить эффективность борьбы с аккаунтами мошенников в сети.
Чтобы зарегистрироваться в соцсетях или мессенджерах, пользователям необходимо указать номер мобильного телефона. В дальнейшем при входе в аккаунт его используют для идентификации владельца. Злоумышленники часто регистрируются с помощью виртуальных DEF-номеров, которые никак не привязаны к персональным данным.