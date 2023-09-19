Правительство будет блокировать сервисы выдачи виртуальных мобильных номеров

Правительство уточнило в документе, что список угроз в Правилах централизованного управления сетью связи общего пользования в 2024 г. дополнят пунктом о предоставлении доступа к онлайн-ресурсам и мессенджерам пользователям без их идентификации. С помощью этой поправки кабмин планирует повысить эффективность борьбы с аккаунтами мошенников в сети.