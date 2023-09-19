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Правительство будет блокировать сервисы выдачи виртуальных мобильных номеров

Ведомости

Сервисы по выдаче виртуальных мобильных номеров (DEF-номеров) в России с 1 сентября 2024 г. могут начать блокировать. Правительство заявило, что использование таких номеров становится угрозой для безопасности в сфере связи и интернета. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление кабмина.

Правительство уточнило в документе, что список угроз в Правилах централизованного управления сетью связи общего пользования в 2024 г. дополнят пунктом о предоставлении доступа к онлайн-ресурсам и мессенджерам пользователям без их идентификации. С помощью этой поправки кабмин планирует повысить эффективность борьбы с аккаунтами мошенников в сети.

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Чтобы зарегистрироваться в соцсетях или мессенджерах, пользователям необходимо указать номер мобильного телефона. В дальнейшем при входе в аккаунт его используют для идентификации владельца. Злоумышленники часто регистрируются с помощью виртуальных DEF-номеров, которые никак не привязаны к персональным данным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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