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Моор анонсировал сборку прототипа нового газотурбинного двигателя

Ведомости

Тюменский завод начнет сборку прототипа нового газотурбинного двигателя, который полностью заменит иностранные аналоги, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках Промышленно-энергетического форума TNF.

«Завод "Тюменские моторостроители", который представил здесь макет нового газотурбинного двигателя мощностью 16 МВт (ТМ-16). Он должен заменить выработавшие ресурс иностранные аналоги, которые на сегодняшний момент еще используются в нефтегазовой сфере. На сегодня полностью разработана конструкторская документация ТМ-16, идет процесс прототипирования», – сказал он в интервью ТАСС.

Этап сборки основного прототипа планируется на начало 2024 г., серийное производство планируется начать в 2026-2027 гг. Двигатели применяются на компрессорных станциях для транспортировки газа.

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В мае 2022 г. министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что генерирующее оборудование на электростанциях в России придется перевести в «экономный» режим ориентировочно на два года.

Отмечалось, что разработкой отечественных газотурбинных установок (ГТУ) большой мощности занимаются «Силовые машины» (модели ГТЭ-65 и ГТЭ-170) и входящая в «Ростех» Объединенная двигателестроительная корпорация (ГТД-110М), выпуск запланирован лишь на 2024 г.

Как заявлял управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин в интервью «Ведомостям», долю импортных ГТУ и технологически связанных с ними паровых турбин (парогазовых установок, ПГУ) в Vygon Consulting оценивают на уровне 15 ГВт, что составляет порядка 6% от генерации ЕЭС России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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