Моор анонсировал сборку прототипа нового газотурбинного двигателя
Тюменский завод начнет сборку прототипа нового газотурбинного двигателя, который полностью заменит иностранные аналоги, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках Промышленно-энергетического форума TNF.
«Завод "Тюменские моторостроители", который представил здесь макет нового газотурбинного двигателя мощностью 16 МВт (ТМ-16). Он должен заменить выработавшие ресурс иностранные аналоги, которые на сегодняшний момент еще используются в нефтегазовой сфере. На сегодня полностью разработана конструкторская документация ТМ-16, идет процесс прототипирования», – сказал он в интервью ТАСС.
Этап сборки основного прототипа планируется на начало 2024 г., серийное производство планируется начать в 2026-2027 гг. Двигатели применяются на компрессорных станциях для транспортировки газа.
В мае 2022 г. министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что генерирующее оборудование на электростанциях в России придется перевести в «экономный» режим ориентировочно на два года.
Отмечалось, что разработкой отечественных газотурбинных установок (ГТУ) большой мощности занимаются «Силовые машины» (модели ГТЭ-65 и ГТЭ-170) и входящая в «Ростех» Объединенная двигателестроительная корпорация (ГТД-110М), выпуск запланирован лишь на 2024 г.
Как заявлял управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин в интервью «Ведомостям», долю импортных ГТУ и технологически связанных с ними паровых турбин (парогазовых установок, ПГУ) в Vygon Consulting оценивают на уровне 15 ГВт, что составляет порядка 6% от генерации ЕЭС России.