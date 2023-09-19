Моор анонсировал сборку прототипа нового газотурбинного двигателя

«Завод "Тюменские моторостроители", который представил здесь макет нового газотурбинного двигателя мощностью 16 МВт (ТМ-16). Он должен заменить выработавшие ресурс иностранные аналоги, которые на сегодняшний момент еще используются в нефтегазовой сфере. На сегодня полностью разработана конструкторская документация ТМ-16, идет процесс прототипирования», – сказал он в интервью ТАСС.