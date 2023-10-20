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«Ростех»: гаубица «Коалиция-СВ» готова к серийному производству

Ведомости

Новейшая гаубица «Коалиция-СВ» успешно прошла госиспытания и готова к началу серийного производства. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

«Новейшая гаубица превосходит лучшие мировые и отечественные образцы по дальности и точности стрельбы, а также по времени решения боевых задач», – сказано в сообщении.

В госкорпорации отметили, что это самоходное артиллерийское орудие (САО) предназначено для уничтожения бронированной техники, пунктов ПВО и ПРО, артиллерийских и минометных батарей, а также живой силы противника. 

Как отметил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев, «Коалиция-СВ» отличается высоким уровнем автоматизации. В частности, в САО полностью автоматизированы процессы подготовки к стрельбе, что сокращает время начала стрельбы. Экипаж же машины находится в изолированной капсуле и управляет гаубицей дистанционно, добавил Оздоев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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