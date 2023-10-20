«Ростех»: гаубица «Коалиция-СВ» готова к серийному производству

Как отметил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев, «Коалиция-СВ» отличается высоким уровнем автоматизации. В частности, в САО полностью автоматизированы процессы подготовки к стрельбе, что сокращает время начала стрельбы. Экипаж же машины находится в изолированной капсуле и управляет гаубицей дистанционно, добавил Оздоев.