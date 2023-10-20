«Ростех»: гаубица «Коалиция-СВ» готова к серийному производству
Новейшая гаубица «Коалиция-СВ» успешно прошла госиспытания и готова к началу серийного производства. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».
«Новейшая гаубица превосходит лучшие мировые и отечественные образцы по дальности и точности стрельбы, а также по времени решения боевых задач», – сказано в сообщении.
В госкорпорации отметили, что это самоходное артиллерийское орудие (САО) предназначено для уничтожения бронированной техники, пунктов ПВО и ПРО, артиллерийских и минометных батарей, а также живой силы противника.
Как отметил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев, «Коалиция-СВ» отличается высоким уровнем автоматизации. В частности, в САО полностью автоматизированы процессы подготовки к стрельбе, что сокращает время начала стрельбы. Экипаж же машины находится в изолированной капсуле и управляет гаубицей дистанционно, добавил Оздоев.