Минцифры проработает поручение Путина о локализации игровых серверов в России
Минцифры России проработает вопрос регулирования рынка интернет-игр, чтобы серверы их разработчиков находились в РФ, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.
Президент России Владимир Путин ранее призвал реализовать предложение о создании отдельного органа регулирования сетевых игр, а также о переносе их на серверы, расположенные на территории России, и на домены в зоне .ru. Эти вопросы обсуждались на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, которое глава государства провел 19 октября.
«Поручение президента получили, сейчас будем работать над ним», – сказал Шадаев в кулуарах чемпионата «Битва роботов», отвечая на вопрос ТАСС.
По данным Шадаева, серверы некоторых отечественных разработчиков игр уже локализованы в России.
Первоначально с инициативой по созданию отдельного игрового регулятора в ходе заседания выступил глава исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев. Он отметил, что играми в интернете занимаются американские и канадские компании, а оборот, который выводится через зону .com за границу, достигает около $5 млрд. По словам Кремлева, в некоторых играх пропагандируются «антигосударственные ценности».
Новый регулятор, по его мнению, сможет при необходимости блокировать такие игры. Те компании, которые хотят работать в России, должны будут регистрировать свои игры в домене .ru, размещать на территории страны ПО и серверы, а также открывать локальный офис, сказал Кремлев.
Требование разместить серверы в России может означать как физическое размещение вычислительных мощностей на территории РФ, так и хранение данных в российских дата-центрах, рассуждает он. Но пока формулировка президента довольно широкая, что всегда характерно для поручений высокого уровня, говорил сооснователь студии Vengeance Games Константин Сахнов. Если поручение будет принято «по максимуму», то под требование о хранении данных в России могут подпасть Steam и другие магазины игр, а также данные игроков на серверах конкретных игр, добавил он.