Минцифры проработает поручение Путина о локализации игровых серверов в России

Требование разместить серверы в России может означать как физическое размещение вычислительных мощностей на территории РФ, так и хранение данных в российских дата-центрах, рассуждает он. Но пока формулировка президента довольно широкая, что всегда характерно для поручений высокого уровня, говорил сооснователь студии Vengeance Games Константин Сахнов. Если поручение будет принято «по максимуму», то под требование о хранении данных в России могут подпасть Steam и другие магазины игр, а также данные игроков на серверах конкретных игр, добавил он.