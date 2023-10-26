Эксперты объяснили, как маркировать созданный нейросетями контент

По его мнению, существующие программные средства для распознавания оказываются все более бесполезными с каждым новым этапом развития ИИ. Медиаюрист Светлана Кузеванова же считает, что никто не может обязать человека маркировать свое авторство или то, что он использовал программу для создания контента, а введение санкций за это будет «максимально странной инициативой».