Пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram
В работе мессенджера Telegram сбои, в России сообщили о проблемах более 17 000 пользователей. Это следует из данных сервиса Сбой.РФ.
Лидером по количеству жалоб в работе приложения является Краснодарский край – доля сообщений составила 37%. В Ростовской области о проблемах с сервисом сообщили 16% пользователей, в Ставропольском крае 10%, в Воронежской, Волгоградской областях и Москве – по 7%.
Согласно данным сервиса Brand Analytics, сбой в работе мессенджера в большей степени наблюдается в южных районах России – Ростове-на-Дону, Краснодаре и Ставрополе. Сбои наблюдаются и в столице.