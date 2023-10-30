Пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram

21 августа пользователи также сообщали о сбоях в работе мессенджера. Тогда количество сообщений о проблемах превысило обычный объем, на работу приложения жаловались и пользователи из других стран. До этого масштабный сбой произошел 24 июня из-за возросшего в 1,5 раза трафика.