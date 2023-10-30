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Пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram

Ведомости

В работе мессенджера Telegram сбои, в России сообщили о проблемах более 17 000 пользователей. Это следует из данных сервиса Сбой.РФ.

Лидером по количеству жалоб в работе приложения является Краснодарский край – доля сообщений составила 37%. В Ростовской области о проблемах с сервисом сообщили 16% пользователей, в Ставропольском крае 10%, в Воронежской, Волгоградской областях и Москве – по 7%.

Согласно данным сервиса Brand Analytics, сбой в работе мессенджера в большей степени наблюдается в южных районах России – Ростове-на-Дону, Краснодаре и Ставрополе. Сбои наблюдаются и в столице.

21 августа пользователи также сообщали о сбоях в работе мессенджера. Тогда количество сообщений о проблемах превысило обычный объем, на работу приложения жаловались и пользователи из других стран. До этого масштабный сбой произошел 24 июня из-за возросшего в 1,5 раза трафика.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных