Пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram
Пользователи сообщили о сбоях в работе мессенджера Telegram, следует из статистики сервиса DownDetector.
Количество сообщений о проблемах, направленных пользователями мессенджера, значительно превысило обычный объем. На момент публикации количество откликов достигло 239. Пользователи из разных стран жаловались на сбои в работе приложения.
DownDetector фиксировал масштабный сбой в работе Telegram 24 июня. Пользователи сообщали о проблемах с доступом к десктопной версии мессенджера. Трафик Telegram в этот день резко вырос - в 1,5 раза по сравнению с предыдущим днем.