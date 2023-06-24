В работе Telegram произошел сбой
В работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой, следует из данных сервиса Downdetector. Пользователи сообщали о проблемах в доступе к десктопной версии мессенджера.
Днем в представительстве «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн») рассказали «Ведомостям», что трафик Telegram в субботу резко вырос – по сравнению с пятницей наблюдался рост в 1,5 раза.
Ранее Роскомнадзор предупредил, что в районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов. При этом работа Telegram регулятором не ограничивается. До этого некоторые пользователи уже жаловались на сбои в работе мессенджера.
Сейчас в Москве и Московской области введен режим контртеррористической операции (КТО), в ряде других регионов также усилены меры безопасности. Это происходит на фоне событий, связанных с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией».
24 июня близкий к президенту Белоруссии Александру Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что Пригожин принял предложение белорусского лидера по остановки движения ЧВК «Вагнер» и деэскалации напряжения. Чуть позже сам Пригожин подтвердил, что движение его военной техники вглубь России будет остановлено, бойцы вернутся в лагеря.