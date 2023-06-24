Операторы связи фиксируют резкий рост трафика в Telegram

В настоящее время в Москве и Московской области введен режим контртеррористической операции (КТО), в ряде других регионов также усилены меры безопасности. Это происходит на фоне событий, связанных с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией».