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Технологии

Операторы связи фиксируют резкий рост трафика в Telegram

Ведомости

Представитель «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн») сообщил «Ведомостям», что, по данным блока по операторскому бизнесу, трафик мессенджера Telegram в субботу резко вырос — по сравнению с пятницей наблюдается рост в 1,5 раза.

Он добавил, что перегрузок на стыках «Билайн»-Telegram нет, существует запас для роста трафика. Сеть работает в штатном режиме, заверил он.

Представители «Мегафона» и Tele2 отказались от комментариев.

Что представители власти заявили о происходящем c ЧВК «Вагнер»

Они призвали бойцов не поддерживать Евгения Пригожина

Ранее сегодня Роскомнадзор предупредил, что в районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов. При этом работа Telegram регулятором не ограничивается. До этого некоторые пользователи пожаловались на сбои в работе мессенджера.

В настоящее время в Москве и Московской области введен режим контртеррористической операции (КТО), в ряде других регионов также усилены меры безопасности. Это происходит на фоне событий, связанных с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией».

Президент РФ Владимир Путин в связи с ситуацией с ЧВК «Вагнер» и ее основателем обратился к гражданам России, к личному составу Вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб, «к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях». Он заявил, что все, кто готовил вооруженный мятеж, «встал на путь шантажа и террористических методов», понесут наказание – «ответят и перед законом, и перед нашим народом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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