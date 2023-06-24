Операторы связи фиксируют резкий рост трафика в Telegram
Представитель «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн») сообщил «Ведомостям», что, по данным блока по операторскому бизнесу, трафик мессенджера Telegram в субботу резко вырос — по сравнению с пятницей наблюдается рост в 1,5 раза.
Он добавил, что перегрузок на стыках «Билайн»-Telegram нет, существует запас для роста трафика. Сеть работает в штатном режиме, заверил он.
Представители «Мегафона» и Tele2 отказались от комментариев.
Ранее сегодня Роскомнадзор предупредил, что в районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов. При этом работа Telegram регулятором не ограничивается. До этого некоторые пользователи пожаловались на сбои в работе мессенджера.
В настоящее время в Москве и Московской области введен режим контртеррористической операции (КТО), в ряде других регионов также усилены меры безопасности. Это происходит на фоне событий, связанных с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией».
Президент РФ Владимир Путин в связи с ситуацией с ЧВК «Вагнер» и ее основателем обратился к гражданам России, к личному составу Вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб, «к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях». Он заявил, что все, кто готовил вооруженный мятеж, «встал на путь шантажа и террористических методов», понесут наказание – «ответят и перед законом, и перед нашим народом».