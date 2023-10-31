В МТС объяснили отказ снимать плату за раздачу интернета
В компании пояснили, что тарифы на мобильную связь рассчитаны с учетом индивидуального потребления трафика со смартфонов. При этом для ноутбуков и ПК есть другая линейка тарифов, поскольку эти устройства потребляют «в разы больше трафика за единицу времени». Там добавили, что выравнивание стоимости трафика приведет к увеличению стоимости услуг для всех абонентов.
«Таким образом рядовые абоненты со смартфонами фактически будут платить за абонентов, которые активно раздают трафик», – заявили в МТС.
В сентябре ФАС заявляла, что установила «признаки нарушения антимонопольного законодательства» в введении платы за раздачу интернета МТС, «Мегафоном», Tele2 и «Билайном». 30 октября ведомство сообщило, что три оператора из «большой четверки» – «Мегафон», «Билайн» и Tele2 – согласились отменить плату за раздачу интернета. При этом в МТС ранее заявили ФАС, что в действиях компании нет «ущемления интересов абонентов».
«Ведомости» писали, что в случае признания МТС виновным в навязывании невыгодных условий абонентам штраф может составить от 300 000 до 500 000 руб. В то же время при таком сценарии возможно привлечение оператора по другим фактам нарушения закона о конкуренции, где предусмотрены уже более серьезные санкции.