В МТС объяснили отказ снимать плату за раздачу интернета

В компании пояснили, что тарифы на мобильную связь рассчитаны с учетом индивидуального потребления трафика со смартфонов. При этом для ноутбуков и ПК есть другая линейка тарифов, поскольку эти устройства потребляют «в разы больше трафика за единицу времени». Там добавили, что выравнивание стоимости трафика приведет к увеличению стоимости услуг для всех абонентов.