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Технологии

В МТС объяснили отказ снимать плату за раздачу интернета

Ведомости

Оператор связи МТС не намерен снимать плату за раздачу интернета с телефона, поскольку это приведет к ухудшению качества связи и росту стоимости всех тарифов. Об этом сообщили в пресс-службе МТС.

В компании пояснили, что тарифы на мобильную связь рассчитаны с учетом индивидуального потребления трафика со смартфонов. При этом для ноутбуков и ПК есть другая линейка тарифов, поскольку эти устройства потребляют «в разы больше трафика за единицу времени». Там добавили, что выравнивание стоимости трафика приведет к увеличению стоимости услуг для всех абонентов.

«Таким образом рядовые абоненты со смартфонами фактически будут платить за абонентов, которые активно раздают трафик», – заявили в МТС.

ФАС добилась от мобильных операторов отмены платы за раздачу интернета

О готовности исполнить решение регулятора сообщили три из четырех компаний

В сентябре ФАС заявляла, что установила «признаки нарушения антимонопольного законодательства» в введении платы за раздачу интернета МТС, «Мегафоном», Tele2 и «Билайном». 30 октября ведомство сообщило, что три оператора из «большой четверки» – «Мегафон», «Билайн» и Tele2 – согласились отменить плату за раздачу интернета. При этом в МТС ранее заявили ФАС, что в действиях компании нет «ущемления интересов абонентов».

«Ведомости» писали, что в случае признания МТС виновным в навязывании невыгодных условий абонентам штраф может составить от 300 000 до 500 000 руб. В то же время при таком сценарии возможно привлечение оператора по другим фактам нарушения закона о конкуренции, где предусмотрены уже более серьезные санкции. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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