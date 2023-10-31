Замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев освобожден от должности

Цветков работает в Минцифры более десяти лет, все это время занимаясь «Госуслугами». Он курировал разработку сервисов записи в школу и детсад, дистанционного поступления в вузы, оформления выплаты для семей с детьми, запуска на портале электронного полиса ОМС и др. На новой должности он будет заниматься развитием государственных электронных сервисов и внедрением суперсервисов на портале.