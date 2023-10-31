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Замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев освобожден от должности

Ведомости

Замминстра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрий Огуряев освобожден от должности. Его пост займет директор департамента развития инфраструктуры электронного правительства Сергей Цветков, сообщила пресс-служба Минцифры.

Огуряев работал в Минцифры с 2020 г. Под его руководством был обновлен портал «Госуслуги» и запущено семейство мобильных приложений портала, отметили в пресс-службе. За это время также введены стандарты оказания и мониторинга цифровых услуг, а также запущен цифровой помощник Макс.

Цветков работает в Минцифры более десяти лет, все это время занимаясь «Госуслугами». Он курировал разработку сервисов записи в школу и детсад, дистанционного поступления в вузы, оформления выплаты для семей с детьми, запуска на портале электронного полиса ОМС и др. На новой должности он будет заниматься развитием государственных электронных сервисов и внедрением суперсервисов на портале.

30 октября «Ведомости» писали о старте шестого потока «Школы губернаторов». Как рассказывали три источника, близких к администрации президента, участником нынешнего потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС стал в том числе Огуряев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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