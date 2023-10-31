Замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев освобожден от должности
Замминстра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрий Огуряев освобожден от должности. Его пост займет директор департамента развития инфраструктуры электронного правительства Сергей Цветков, сообщила пресс-служба Минцифры.
Огуряев работал в Минцифры с 2020 г. Под его руководством был обновлен портал «Госуслуги» и запущено семейство мобильных приложений портала, отметили в пресс-службе. За это время также введены стандарты оказания и мониторинга цифровых услуг, а также запущен цифровой помощник Макс.
Цветков работает в Минцифры более десяти лет, все это время занимаясь «Госуслугами». Он курировал разработку сервисов записи в школу и детсад, дистанционного поступления в вузы, оформления выплаты для семей с детьми, запуска на портале электронного полиса ОМС и др. На новой должности он будет заниматься развитием государственных электронных сервисов и внедрением суперсервисов на портале.
30 октября «Ведомости» писали о старте шестого потока «Школы губернаторов». Как рассказывали три источника, близких к администрации президента, участником нынешнего потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС стал в том числе Огуряев.