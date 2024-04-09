В App Store появилось новое приложение «Тинькофф банка»

В марте 2023 г. приложения «Тинькофф», включая «Тинькофф банк» и «Тинькофф инвестиции», пропали из App Store. Это произошло после введения в отношении банка санкций ЕС в конце февраля. 20 июля «Тинькофф» попал под блокирующие санкции США и Канады. После этого приложение кредитной организации исчезло из Google Play.