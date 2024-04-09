В App Store появилось новое приложение «Тинькофф банка»
«Тинькофф банк» выпустил новое приложение «Т-Помощь» для пользователей iOS-устройств, оно уже доступно в App Store. Об этом говорится в мобильном приложении банка.
При входе в старое приложение банка появляется уведомление: «Скачайте новое приложение “Т-Помощь”, чтобы сохранить доступ к мобильному банку на iOS. Это безопасно».
Уточняется, что приложение будет доступно в App Store лишь несколько часов. На момент написания новости «Т-Помощь» еще можно было скачать из App Store.
В марте 2023 г. приложения «Тинькофф», включая «Тинькофф банк» и «Тинькофф инвестиции», пропали из App Store. Это произошло после введения в отношении банка санкций ЕС в конце февраля. 20 июля «Тинькофф» попал под блокирующие санкции США и Канады. После этого приложение кредитной организации исчезло из Google Play.
19 октября 2023 г. в App Store появилось DocStorage – замаскированное банковское приложение. На следующий день сервис был удален из магазина приложений.