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В App Store появилось новое приложение «Тинькофф банка»

Ведомости

«Тинькофф банк» выпустил новое приложение «Т-Помощь» для пользователей iOS-устройств, оно уже доступно в App Store. Об этом говорится в мобильном приложении банка.

При входе в старое приложение банка появляется уведомление: «Скачайте новое приложение “Т-Помощь”, чтобы сохранить доступ к мобильному банку на iOS. Это безопасно».

Уточняется, что приложение будет доступно в App Store лишь несколько часов. На момент написания новости «Т-Помощь» еще можно было скачать из App Store.

В марте 2023 г. приложения «Тинькофф», включая «Тинькофф банк» и «Тинькофф инвестиции», пропали из App Store. Это произошло после введения в отношении банка санкций ЕС в конце февраля. 20 июля «Тинькофф» попал под блокирующие санкции США и Канады. После этого приложение кредитной организации исчезло из Google Play.

19 октября 2023 г. в App Store появилось DocStorage – замаскированное банковское приложение. На следующий день сервис был удален из магазина приложений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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