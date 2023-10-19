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Приложение «Тинькофф банка» снова появилось в App Store

Ведомости

Приложение «Тинькофф банка» вновь стало доступно для пользователей для скачивания в App Store. Об этом сообщили в пресс-службе банка. 

«Приложение Тинькофф снова доступно в App Store — успейте скачать сегодня. С ним вы будете получать регулярные обновления и пуш-уведомления, а также с комфортом пользоваться Тинькофф на Айфоне или другом iOS-устройстве», – сказано в сообщении. 

В марте 2023 г. приложения «Тинькофф», включая «Тинькофф банк» и «Тинькофф инвестиции», пропали из App Store. Это произошло после введения в отношении банка санкций ЕС в конце февраля. В кредитной организации заверили, что скачанные ранее приложения продолжат работать на устройствах.

1 августа приложение «Тинькофф Банка» также исчезло из Google Play. При этом для скачивания по-прежнему доступны «Тинькофф инвестиции» и «Тинькофф мобайл». 20 июля «Тинькофф» попал под блокирующие санкции США и Канады. В пресс-службе кредитной организации отметили, что ограничения не повлияют на работу банка в России, и анонсировали подробную информацию в связи с изменениями. Из сообщения пресс-службы «Тинькофф инвестиции» следует, что торги по всем ценным бумагам США продолжатся в стандартном режиме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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