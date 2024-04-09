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«Роскосмос» назвал предварительную причину переноса пуска ракеты «Ангара-А5»

Ведомости

Первый пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» был автоматически отменен из-за сбоя в системе наддува бака окислителя центрального блока, однако окончательные причины еще предстоит выяснить. Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов. Предварительно, старт перенесен на 10 апреля.

«За две минуты до возможного старта автоматика остановила процесс из-за сбоя в системе наддува бака окислителя центрального блока [ракеты-носителя]. В этой ситуации предусмотрен слив топлива, разберемся окончательно в причинах. И, предварительно, старт назначен на резервную дату, на завтра», – сказал глава госкорпорации.

Первый пуск «Ангары-А5» с космодрома «Восточный» планировался в 12:00 мск 9 апреля. Накануне государственная комиссия разрешила заправку топливом ракеты, несущей разгонный блок «Орион» и испытательную полезную нагрузку.

После старта должно было произойти отделение первой и второй ступеней ракеты, а затем – сброс створок головного обтекателя и отделение разгонного блока с полезной нагрузкой. Однако за несколько минут до старта поступили команды об отбое пуска и подготовке к стоянке на 24 часа. Трансляция велась на сайте госкорпорации, а также в YouTube и во «В контакте».

«Ангара-А5» – трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса, экологически чистая и не использует токсичные компоненты топлива. В этом ее преимущество по сравнению с ракетой-носителем «Протон-М», которую «Ангара», как ожидается, полностью заменит в ближайшей перспективе.

Ранее запуски ракет семейства «Ангара» проводились с космодрома «Плесецк» в Архангельской области.

В марте Борисов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что первый запуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» станет очень важным для страны событием, будет укреплена космическая наземная инфраструктура.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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