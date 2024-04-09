«Роскосмос» назвал предварительную причину переноса пуска ракеты «Ангара-А5»

После старта должно было произойти отделение первой и второй ступеней ракеты, а затем – сброс створок головного обтекателя и отделение разгонного блока с полезной нагрузкой. Однако за несколько минут до старта поступили команды об отбое пуска и подготовке к стоянке на 24 часа. Трансляция велась на сайте госкорпорации, а также в YouTube и во «В контакте».