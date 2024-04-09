Дума в первом чтении одобрила упрощение блокировок «зеркал» пиратских сайтов

Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты всеми членами комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 января. В пояснительной записке отмечается, что норма об ограничении доступа к сайтам-«зеркалам» была введена в законодательство с 1 июля 2017 г. За это время принято порядка 59 000 решений о признании сайтов пиратскими и их блокировке, что свидетельствует о масштабности проблемы, говорится в документе.