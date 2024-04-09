Дума в первом чтении одобрила упрощение блокировок «зеркал» пиратских сайтов
Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который упрощает механизм блокировки «зеркал» пиратских сайтов путем передачи полномочий от Минцифры напрямую к Роскомнадзору (РКН). Информация опубликована в думской электронной базе.
Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты всеми членами комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 января. В пояснительной записке отмечается, что норма об ограничении доступа к сайтам-«зеркалам» была введена в законодательство с 1 июля 2017 г. За это время принято порядка 59 000 решений о признании сайтов пиратскими и их блокировке, что свидетельствует о масштабности проблемы, говорится в документе.
По мнению авторов инициативы, предусмотренный законом порядок блокировки «зеркал» является «чрезмерно затрудненным». Так, при обнаружении подобного сайта информация направляется в Минцифры России, которое в течение суток принимает решение о признании ресурса копией заблокированного сайта и информирует об этом его владельца и РКН.
Далее РКН в течение суток обязан обеспечить взаимодействие с провайдерами хостинга, операторами связи и операторами поисковых систем. Те также в течение 24 часов должны ограничить доступ к сайту-«зеркалу» и прекратить его выдачу в поиске. Таким образом, процедура блокировки может длиться четыре дня.
Авторы же предлагают оптимизировать эту схему, передав полномочия по принятию решения о признании сайта «зеркалом» пиратского ресурса и направлению такого решения владельцу сайта – непосредственно РКН как регулятору.
«Такой подход позволит сократить процесс ограничения доступа к сайтам-«зеркалам» до двух суток», – говорится в пояснительной записке.
Также законопроектом предлагается обязать всех операторов поисковых систем прекратить выдачу сведений о сайте-«зеркале». Сейчас эта обязанность распространяется только на тех операторов, которые распространяют рекламу для российских потребителей.
27 марта «Ведомости» писали, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности инициативу профильного комитета поддержала, но указала на необходимость ее доработки и устранения замечаний.
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин 9 апреля сообщил, что параллельно прорабатываются и другие подходы для борьбы с «зеркалами».
«Большинство пиратских сайтов – лишь «витрины», обвешанные рекламными баннерами, а стержень у них один: это код плеера, отвечающий за воспроизведение фильма (его еще называют «балансером»). Для эффективной блокировки нужно ограничивать доступ именно к серверу, где размещен «балансер», – написал Горелкин в своем Telegram-канале.
Депутат также призвал делиться мыслями по решению этой задачи. Предложения ожидаются и от Генпрокуратуры, добавил он.