В ЮАР прекратят обслуживание терминалов Starlink с 30 апреля

26 марта Bloomberg со ссылкой на источники писал, что терминалы от SpaceX можно купить незаконно по всему миру. Starlink, в частности, широко используются в Йемене для деловой и личной коммуникации. Кроме того, терминалы используются в Судане. Блокировку позволяет обходить регистрация в ОАЭ.