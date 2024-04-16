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В ЮАР прекратят обслуживание терминалов Starlink с 30 апреля

Ведомости

Терминалы Starlink компании Илона Маска SpaceX прекратят работу в Южно-Африканской Республике (ЮАР) с 30 апреля. Об этом пишет издание News 24 со ссылкой на рассылку компании.

Причиной стало требование для зарубежных компаний, работающих в ЮАР. Согласно законодательству, 30% их бизнеса должно принадлежать местным владельцам из числа групп населения страны, пострадавших во время колониализма и апартеида.

Американской SpaceX не удалось удовлетворить требования и получить лицензию на работу от Независимого управления связи ЮАР (Icasa).

Основатель Space X Илон Маск является уроженцем ЮАР.

Сеть Starlink предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет, орбитальная группировка системы насчитывает более 5000 спутников. 

26 марта Bloomberg со ссылкой на источники писал, что терминалы от SpaceX можно купить незаконно по всему миру. Starlink, в частности, широко используются в Йемене для деловой и личной коммуникации. Кроме того, терминалы используются в Судане. Блокировку позволяет обходить регистрация в ОАЭ.

В конце февраля 2022 г. терминалы Starlink стали работать на Украине. Это произошло после начала боевых действий на территории страны. Спутники Starlink помогают украинским военным в том числе направлять дроны и координировать артиллерийские удары.

9 февраля портал Defense One со ссылкой на украинские источники сообщил, что российские военные якобы начали использовать систему Starlink. Сведения позже опроверг Маск. Он подчеркнул, что компания не продает терминалы Starlink России прямо или косвенно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что эти системы не поставляются в РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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