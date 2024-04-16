В ЮАР прекратят обслуживание терминалов Starlink с 30 апреля
Терминалы Starlink компании Илона Маска SpaceX прекратят работу в Южно-Африканской Республике (ЮАР) с 30 апреля. Об этом пишет издание News 24 со ссылкой на рассылку компании.
Причиной стало требование для зарубежных компаний, работающих в ЮАР. Согласно законодательству, 30% их бизнеса должно принадлежать местным владельцам из числа групп населения страны, пострадавших во время колониализма и апартеида.
Американской SpaceX не удалось удовлетворить требования и получить лицензию на работу от Независимого управления связи ЮАР (Icasa).
Основатель Space X Илон Маск является уроженцем ЮАР.
Сеть Starlink предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет, орбитальная группировка системы насчитывает более 5000 спутников.
26 марта Bloomberg со ссылкой на источники писал, что терминалы от SpaceX можно купить незаконно по всему миру. Starlink, в частности, широко используются в Йемене для деловой и личной коммуникации. Кроме того, терминалы используются в Судане. Блокировку позволяет обходить регистрация в ОАЭ.
В конце февраля 2022 г. терминалы Starlink стали работать на Украине. Это произошло после начала боевых действий на территории страны. Спутники Starlink помогают украинским военным в том числе направлять дроны и координировать артиллерийские удары.
9 февраля портал Defense One со ссылкой на украинские источники сообщил, что российские военные якобы начали использовать систему Starlink. Сведения позже опроверг Маск. Он подчеркнул, что компания не продает терминалы Starlink России прямо или косвенно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что эти системы не поставляются в РФ.