Правительство определило ГТЛК единственным поставщиком БПЛА по госконтрактам
«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) будет единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам в 2024-2025 гг. Это следует из распоряжения правительства.
ГТЛК основана в 2001 г. Поставляет в лизинг воздушный, беспилотный, водный, железнодорожный транспорт, автомобильную и спецтехнику, цифровые активы, инвестирует в развитие транспортной инфраструктуры. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» входит в топ-3 рэнкинга российских лизинговых компаний по размеру портфеля (1,56 трлн руб.).
Национальный проект по развитию БАС был утвержден в конце 2023 г., куратором нацпроекта является вице-премьер Андрей Белоусов. Всего весь нацпроект оценивается примерно в 900 млрд руб. до 2030 г., писали «Ведомости» в конце августа 2023 г.
28 марта Белоусов в ходе заседания правкомиссии по развитию БАС предложил одобрить основные принципы реализации программы льготного лизинга беспилотников. Он заявлял, что принципы создадут «равные условия для возможных участников программы, откроют доступ к мерам поддержки в виде льготного лизинга в свободном режиме».