Правительство определило ГТЛК единственным поставщиком БПЛА по госконтрактам

Национальный проект по развитию БАС был утвержден в конце 2023 г., куратором нацпроекта является вице-премьер Андрей Белоусов. Всего весь нацпроект оценивается примерно в 900 млрд руб. до 2030 г., писали «Ведомости» в конце августа 2023 г.