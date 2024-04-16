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Правительство определило ГТЛК единственным поставщиком БПЛА по госконтрактам

Ведомости

«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) будет единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам в 2024-2025 гг. Это следует из распоряжения правительства.

ГТЛК основана в 2001 г. Поставляет в лизинг воздушный, беспилотный, водный, железнодорожный транспорт, автомобильную и спецтехнику, цифровые активы, инвестирует в развитие транспортной инфраструктуры. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» входит в топ-3 рэнкинга российских лизинговых компаний по размеру портфеля (1,56 трлн руб.).

9 апреля в ГТЛК сообщили о запуске программы льготного лизинга беспилотников в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС) в 2024 г. с привлечением 3,1 млрд руб. Из бюджета на реализацию программы было выделено 2,5 млрд руб.

Национальный проект по развитию БАС был утвержден в конце 2023 г., куратором нацпроекта является вице-премьер Андрей Белоусов. Всего весь нацпроект оценивается примерно в 900 млрд руб. до 2030 г., писали «Ведомости» в конце августа 2023 г.

28 марта Белоусов в ходе заседания правкомиссии по развитию БАС предложил одобрить основные принципы реализации программы льготного лизинга беспилотников. Он заявлял, что принципы создадут «равные условия для возможных участников программы, откроют доступ к мерам поддержки в виде льготного лизинга в свободном режиме».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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