ГТЛК запускает программу льготного лизинга беспилотников

«Программа сверстана таким образом, чтобы обеспечить равный доступ операторов БАС к мерам государственной поддержки в виде льготного лизинга. Мы видим большой спрос на участие в программе как со стороны операторов, так и производителей, для которых она обеспечивает гарантию заказа и своевременной оплаты», – сказал генеральный директор лизинговой компании Евгений Дитрих.