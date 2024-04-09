ГТЛК запускает программу льготного лизинга беспилотников
«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) запустит программу льготного лизинга беспилотников в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС) в 2024 г. с привлечением 3,1 млрд руб., сообщила пресс-служба.
«В рамках программы будет применяться льготная лизинговая ставка от 3,5 до 8,5%, зависящая от ключевой. Беспилотники будут поставляться в лизинг на срок от трех до пяти лет. Авансовый платеж оператора составит до 30% от стоимости поставляемого в лизинг имущества», – говорится в сообщении.
Финальные условия по лизингу для каждого лизингополучателя будут зависеть от состава и типа передаваемых в лизинг БАС, а также текущей ставки рефинансирования ЦБ.
«Программа сверстана таким образом, чтобы обеспечить равный доступ операторов БАС к мерам государственной поддержки в виде льготного лизинга. Мы видим большой спрос на участие в программе как со стороны операторов, так и производителей, для которых она обеспечивает гарантию заказа и своевременной оплаты», – сказал генеральный директор лизинговой компании Евгений Дитрих.
Общий объем программы на 2024 г. с учетом привлечения внебюджетных средств – 3,1 млрд руб. Из бюджета на реализацию программы было выделено 2,5 млрд руб.
Национальный проект по развитию БАС был утвержден в конце 2023 г., куратором нацпроекта является вице-премьер Андрей Белоусов. Всего весь нацпроект оценивается примерно в 900 млрд руб. до 2030 г., писали «Ведомости» в конце августа 2023 г.
В феврале стало известно, что при президиуме правительственной комиссии по вопросам развития БАС появился Научно-технический совет (НТС), который будет контролировать выполнение мероприятий нацпроекта по БАС. Совет займется подготовкой рекомендаций для регуляторов по отбору получателей господдержки, консультациями для регионов и развитием международного сотрудничества в области БАС и др.