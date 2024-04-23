Apple презентует новые продукты 7 мая
Деталями о продуктах, которые будут представлены, компания не поделилась. Согласно агентству Bloomberg, американской компанией будут презентованы iPad Pro с OLED-дисплеем и переработанный iPad Air в 12,9-дюймовом исполнении. Данная версия подтверждается тизером американского технологического гиганта, на котором изображен фирменный стилус Apple Pencil.
Потенциальный запуск новых моделей происходит в период снижения продаж старых iPad. В I квартале 2024 г. продажи упали на 25% до $7 млрд, в то время как продажи iPhone также замедлились.
Агентство Reuters пишет, что рынок планшетных компьютеров в настоящее время находится в затруднительном положении, так как потребители по всему миру сокращают неосновные расходы. Apple, пишет агентство, рассчитывает бороться с падением спроса с помощью новых продуктов.