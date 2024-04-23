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Apple презентует новые продукты 7 мая

Ведомости

Презентация новых продуктов Apple назначена на 7 мая, сообщила компания.

Деталями о продуктах, которые будут представлены, компания не поделилась. Согласно агентству Bloomberg, американской компанией будут презентованы iPad Pro с OLED-дисплеем и переработанный iPad Air в 12,9-дюймовом исполнении. Данная версия подтверждается тизером американского технологического гиганта, на котором изображен фирменный стилус Apple Pencil.

Потенциальный запуск новых моделей происходит в период снижения продаж старых iPad. В I квартале 2024 г. продажи упали на 25% до $7 млрд, в то время как продажи iPhone также замедлились.

Агентство Reuters пишет, что рынок планшетных компьютеров в настоящее время находится в затруднительном положении, так как потребители по всему миру сокращают неосновные расходы. Apple, пишет агентство, рассчитывает бороться с падением спроса с помощью новых продуктов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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