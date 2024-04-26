«Коммерсантъ»: мобильные операторы блокируют по 300 000 сим-карт в неделю

Операторы при этом предупреждают абонентов о том, что у них есть 15 дней на актуализацию данных. Впрочем, это делают не все клиенты – многие абоненты обращаются в салоны связи для восстановления номеров уже после блокировки. В Tele2 сообщили, что большая часть проверок связана с истекшим сроком действия паспорта клиента, о чем он не предупредил оператора.