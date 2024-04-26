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«Коммерсантъ»: мобильные операторы блокируют по 300 000 сим-карт в неделю

Ведомости

Операторы связи в неделю блокируют около 300 000 сим-карт по требованию Роскомнадзора (РКН) – это происходит в рамках борьбы с серым рынком. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в крупном операторе связи и телеком-рынке.

«Все это происходит в рамках борьбы с серым рынком сим-карт, которая началась в прошлом году. Сейчас процесс взаимодействия с Роскомнадзором настроили, все поставлено на поток», – сказал один из собеседников газеты.

Ранее, до сентября 2023 г., РКН присылал оператором списки номеров для проверки. По ее итогам служба отправляла список номеров с неверными данными на блокировку услуг связи. Сейчас, по словам собеседников, РКН присылает списки сразу на блокировку.

Операторы при этом предупреждают абонентов о том, что у них есть 15 дней на актуализацию данных. Впрочем, это делают не все клиенты – многие абоненты обращаются в салоны связи для восстановления номеров уже после блокировки. В Tele2 сообщили, что большая часть проверок связана с истекшим сроком действия паспорта клиента, о чем он не предупредил оператора.

О том, что РКН стал требовать от операторов связи блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными, говорили источники «Ведомостей» в двух мобильных операторах в августе 2023 г. Как отмечали собеседники, речь идет о картах, которые раздаются у метро без заключения договора, или о корпоративных сим-картах, которые компании массово закупают для сотрудников.

Согласно закону «О связи», оператор обязан самостоятельно проверять достоверность сведений об абоненте до начала оказания услуг, в том числе данных о конечных пользователях услуг, если сим-карты оформлены на юридических лиц и ИП, говорил представитель РКН. Требование действует с 2018 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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