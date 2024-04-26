«Коммерсантъ»: мобильные операторы блокируют по 300 000 сим-карт в неделю
Операторы связи в неделю блокируют около 300 000 сим-карт по требованию Роскомнадзора (РКН) – это происходит в рамках борьбы с серым рынком. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в крупном операторе связи и телеком-рынке.
«Все это происходит в рамках борьбы с серым рынком сим-карт, которая началась в прошлом году. Сейчас процесс взаимодействия с Роскомнадзором настроили, все поставлено на поток», – сказал один из собеседников газеты.
Ранее, до сентября 2023 г., РКН присылал оператором списки номеров для проверки. По ее итогам служба отправляла список номеров с неверными данными на блокировку услуг связи. Сейчас, по словам собеседников, РКН присылает списки сразу на блокировку.
Операторы при этом предупреждают абонентов о том, что у них есть 15 дней на актуализацию данных. Впрочем, это делают не все клиенты – многие абоненты обращаются в салоны связи для восстановления номеров уже после блокировки. В Tele2 сообщили, что большая часть проверок связана с истекшим сроком действия паспорта клиента, о чем он не предупредил оператора.
О том, что РКН стал требовать от операторов связи блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными, говорили источники «Ведомостей» в двух мобильных операторах в августе 2023 г. Как отмечали собеседники, речь идет о картах, которые раздаются у метро без заключения договора, или о корпоративных сим-картах, которые компании массово закупают для сотрудников.
Согласно закону «О связи», оператор обязан самостоятельно проверять достоверность сведений об абоненте до начала оказания услуг, в том числе данных о конечных пользователях услуг, если сим-карты оформлены на юридических лиц и ИП, говорил представитель РКН. Требование действует с 2018 г.