Чернышенко: объем рынка интернета вещей в России превысил 34 млрд рублей
Объем рынка интернета вещей (Internet of Things, IoT) в России достиг 34,4 млрд руб., сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в приветствии участникам второй Национальной премии за вклад в развитие городского хозяйства «Умный город». Его заявление опубликовала пресс-служба правительства.
«Особенно управлять городской инфраструктурой помогают технологии интернета вещей и искусственный интеллект. Сейчас количество устройств интернета вещей в России – порядка 60 млн единиц и объем рынка более 35 млрд [руб.]», – сказал он.
Чернышенко сообщил, что в Москве использование ИИ уже в три раза сократило время фиксации проблем, связанных с состоянием дорог. Вице-премьер отметил, что сектор городского хозяйства находится среди лидеров – более чем в 200 пилотных населенных пунктах успешно используются цифровые решения и платформы.
В январе Росстандарт утвердил национальный стандарт протокола LoRaWAN для интернета вещей. Как писали «Ведомости», это один из популярных протоколов беспроводной технологии наряду со стандартами NB-IoT и GSM, обеспечивающей связь между устройствами IoT.
Представитель агентства отмечал, что сейчас протокол пользуется высокой популярностью и теперь может получить еще большее распространение. Стандарт может использоваться при осуществлении государственных, муниципальных и коммерческих закупок, написании технических документов, закупочных документаций, технических заданий и др.
В ходе выступления с посланием Федеральному собранию 29 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о запуске нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Он призвал сформировать к 2030 г. цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Согласно поручениям Путина, в ближайшие пять лет на проект должно быть заложено в бюджете не менее 700 млрд руб.