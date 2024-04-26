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Чернышенко: объем рынка интернета вещей в России превысил 34 млрд рублей

Ведомости

Объем рынка интернета вещей (Internet of Things, IoT) в России достиг 34,4 млрд руб., сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в приветствии участникам второй Национальной премии за вклад в развитие городского хозяйства «Умный город». Его заявление опубликовала пресс-служба правительства.

«Особенно управлять городской инфраструктурой помогают технологии интернета вещей и искусственный интеллект. Сейчас количество устройств интернета вещей в России – порядка 60 млн единиц и объем рынка более 35 млрд [руб.]», – сказал он.

Чернышенко сообщил, что в Москве использование ИИ уже в три раза сократило время фиксации проблем, связанных с состоянием дорог. Вице-премьер отметил, что сектор городского хозяйства находится среди лидеров – более чем в 200 пилотных населенных пунктах успешно используются цифровые решения и платформы.

В январе Росстандарт утвердил национальный стандарт протокола LoRaWAN для интернета вещей. Как писали «Ведомости», это один из популярных протоколов беспроводной технологии наряду со стандартами NB-IoT и GSM, обеспечивающей связь между устройствами IoT.

Представитель агентства отмечал, что сейчас протокол пользуется высокой популярностью и теперь может получить еще большее распространение. Стандарт может использоваться при осуществлении государственных, муниципальных и коммерческих закупок, написании технических документов, закупочных документаций, технических заданий и др.

В ходе выступления с посланием Федеральному собранию 29 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о запуске нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Он призвал сформировать к 2030 г. цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Согласно поручениям Путина, в ближайшие пять лет на проект должно быть заложено в бюджете не менее 700 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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