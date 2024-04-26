Чернышенко: объем рынка интернета вещей в России превысил 34 млрд рублей

В ходе выступления с посланием Федеральному собранию 29 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о запуске нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Он призвал сформировать к 2030 г. цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Согласно поручениям Путина, в ближайшие пять лет на проект должно быть заложено в бюджете не менее 700 млрд руб.