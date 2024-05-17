Neuralink ищет второго добровольца для эксперимента с мозговым чипом
Компания Neuralink начала принимать заявки на участие в новом клиническом испытании по вживлению мозгового импланта, позволяющего управлять цифровыми устройствами силой мысли. Об этом заявил владелец Neuralink, Tesla и SpaceX Илон Маск в соцсети X.
«Это наш кибернетический мозговой имплант Telepathy, который позволяет вам управлять телефоном и компьютером с помощью силы мысли», – уточнил бизнесмен.
15 мая агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что часть контактов от импланта от Neuralink в мозге первого пациента отошла, в результате чего эффективность передачи данных снизилась. Собеседники агентства уточнили, что компания якобы знала об этой проблеме еще на стадии испытания на животных и давно пытается ее решить.
30 января Маск сообщил, что человеку был впервые имплантирован чип от Neuralink, позволяющий управлять цифровыми устройствами силой мысли. Он тогда же добавил, что пациент хорошо восстанавливается.
20 февраля бизнесмен заявил, что пациент с вживленным мозговым чипом от Neuralink способен управлять компьютерной мышью силой мысли. Он отметил, что компания теперь попытается добиться от пациента как можно большего количества нажатий кнопок мыши.
Утром 20 марта Neuralink опубликовала видео, на котором был запечатлен пациент компании со вживленным в мозг нейрочипом. Парализованный Нолана Арбо играл с помощью чипа в шахматы на ноутбуке, перемещая курсор силой мысли.
21 марта Маск анонсировал выпуск мозгового импланта Blindsight, который может позволить слепым людям видеть.
По его словам, Blindsight станет новым продуктом стартапа Neuralink вслед за имплантом Telepathy. Сейчас новая технология исследуется на обезьянах. При этом ни одно животное в ходе работ «не получило серьезных травм от устройств».