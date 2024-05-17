Neuralink ищет второго добровольца для эксперимента с мозговым чипом

15 мая агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что часть контактов от импланта от Neuralink в мозге первого пациента отошла, в результате чего эффективность передачи данных снизилась. Собеседники агентства уточнили, что компания якобы знала об этой проблеме еще на стадии испытания на животных и давно пытается ее решить.