Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

Разработчики ИИ в Китае сокращают отставание от глобальных лидеров

Ведомости

Китайские компании, занимающиеся разработкой технологий искусственного интеллекта (ИИ), быстро сокращают отставание от международных лидеров, заявил соучредитель компании SenseTime Group Inc Сюй Бин, передает Bloomberg.

По его словам, Азии не хватает вычислительных мощностей для искусственного интеллекта, но у Китая есть возможность наверстать упущенное. Ситуация осложняется тем, что американские торговые ограничения препятствует импорту передовых ускорителей ИИ от Nvidia Corp. Взамен потребовались отечественные альтернативы от Huawei Technologies Co. и Shanghai Biren Technology Co., которые также подвержены санкциям со стороны США. В настоящий момент SenseTime сотрудничает с местными компаниями, чтобы расширить имеющиеся у них вычислительные возможности.

«В долгосрочной перспективе вычислительные мощности не будут дефицитными», – отметил Сюй.

SenseTime планирует стать прибыльной в течение ближайших двух лет. За последнее десятилетие компания привлекла $6 млрд и треть из них вложила в исследования и разработки.

В декабре 2021 г. минторг США внес в черный список SenseTime.

2 мая госдеп США призвал Россию и Китай не разрешать искусственному интеллекту управлять ядерным оружием. Вашингтон взял на себя «четкое и твердое обязательство», что люди имеют полный контроль над ядерным оружием, то же самое сделали Франция и Великобритания. Такое заявление прозвучало в связи с тем, что США пытаются подробно обсудить с Китаем вопросы политики в области ядерного оружия и по развитию искусственного интеллекта.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных