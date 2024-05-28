Разработчики ИИ в Китае сокращают отставание от глобальных лидеров
Китайские компании, занимающиеся разработкой технологий искусственного интеллекта (ИИ), быстро сокращают отставание от международных лидеров, заявил соучредитель компании SenseTime Group Inc Сюй Бин, передает Bloomberg.
По его словам, Азии не хватает вычислительных мощностей для искусственного интеллекта, но у Китая есть возможность наверстать упущенное. Ситуация осложняется тем, что американские торговые ограничения препятствует импорту передовых ускорителей ИИ от Nvidia Corp. Взамен потребовались отечественные альтернативы от Huawei Technologies Co. и Shanghai Biren Technology Co., которые также подвержены санкциям со стороны США. В настоящий момент SenseTime сотрудничает с местными компаниями, чтобы расширить имеющиеся у них вычислительные возможности.
«В долгосрочной перспективе вычислительные мощности не будут дефицитными», – отметил Сюй.
SenseTime планирует стать прибыльной в течение ближайших двух лет. За последнее десятилетие компания привлекла $6 млрд и треть из них вложила в исследования и разработки.
2 мая госдеп США призвал Россию и Китай не разрешать искусственному интеллекту управлять ядерным оружием. Вашингтон взял на себя «четкое и твердое обязательство», что люди имеют полный контроль над ядерным оружием, то же самое сделали Франция и Великобритания. Такое заявление прозвучало в связи с тем, что США пытаются подробно обсудить с Китаем вопросы политики в области ядерного оружия и по развитию искусственного интеллекта.