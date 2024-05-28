Разработчики ИИ в Китае сокращают отставание от глобальных лидеров

По его словам, Азии не хватает вычислительных мощностей для искусственного интеллекта, но у Китая есть возможность наверстать упущенное. Ситуация осложняется тем, что американские торговые ограничения препятствует импорту передовых ускорителей ИИ от Nvidia Corp. Взамен потребовались отечественные альтернативы от Huawei Technologies Co. и Shanghai Biren Technology Co., которые также подвержены санкциям со стороны США. В настоящий момент SenseTime сотрудничает с местными компаниями, чтобы расширить имеющиеся у них вычислительные возможности.