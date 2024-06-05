Фальков: в вузах появятся программы обучения управлению гражданскими дронами

С 1 апреля в России стартовал пилотный проект по подготовке специалистов в сфере разработки и производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Цель пилота – создание системы непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки и производства дронов, а также эксплуатации БПЛА с максимальной взлетной массой до 30 кг.