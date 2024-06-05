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Фальков: в вузах появятся программы обучения управлению гражданскими дронами

Ведомости

В российских вузах планируется ввести обучающие программы по управлению беспилотниками в гражданских специальностях, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на правительственном часе в Совете Федерации.

«Это технология, которая имеет непосредственное отношение ко всему: от охраны лесов и мониторинга чрезвычайных ситуаций до сельского хозяйства и научных исследований», – заявил он.

Фальков сообщил, что сейчас государству необходимо около 1 млн специалистов по этому направлению, в том числе операторы БПЛА и инженеры-разработчики. Программы разрабатываются на базе 70 вузов.

С 1 апреля в России стартовал пилотный проект по подготовке специалистов в сфере разработки и производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Цель пилота – создание системы непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки и производства дронов, а также эксплуатации БПЛА с максимальной взлетной массой до 30 кг.

Проект будет реализован на базе «Университета Национальной технологической инициативы 2035» (Москва) до конца 2029 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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