Фальков: в вузах появятся программы обучения управлению гражданскими дронами
В российских вузах планируется ввести обучающие программы по управлению беспилотниками в гражданских специальностях, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на правительственном часе в Совете Федерации.
«Это технология, которая имеет непосредственное отношение ко всему: от охраны лесов и мониторинга чрезвычайных ситуаций до сельского хозяйства и научных исследований», – заявил он.
Фальков сообщил, что сейчас государству необходимо около 1 млн специалистов по этому направлению, в том числе операторы БПЛА и инженеры-разработчики. Программы разрабатываются на базе 70 вузов.
С 1 апреля в России стартовал пилотный проект по подготовке специалистов в сфере разработки и производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Цель пилота – создание системы непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки и производства дронов, а также эксплуатации БПЛА с максимальной взлетной массой до 30 кг.
Проект будет реализован на базе «Университета Национальной технологической инициативы 2035» (Москва) до конца 2029 г.