Игры БРИКС атаковали хакеры с десятков тысяч IP-адресов

«Начиная примерно с 12:00, мы фиксируем крупную распределенную DDoS-атаку на каналы связи Игр БРИКС. К настоящему времени мы отбили уже три волны киберударов, в которых были задействованы практически все известные типы DDoS, что встречается нечасто», – сказал он (цитата по ТАСС).