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Игры БРИКС атаковали хакеры с десятков тысяч IP-адресов

Ведомости

Хакеры 21 июня атаковали Игры БРИКС в Казани с десятков тысяч IP-адресов, сообщил руководитель центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК «Солар» Владимир Дрюков.

«Начиная примерно с 12:00, мы фиксируем крупную распределенную DDoS-атаку на каналы связи Игр БРИКС. К настоящему времени мы отбили уже три волны киберударов, в которых были задействованы практически все известные типы DDoS, что встречается нечасто», – сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, вредоносные запросы летели с десятков тысяч IP-адресов из самых разных стран, а их мощность в пике достигала 400 Гбит/с.

Спортивные Игры стран БРИКС открылись в Казани 12 июня. В них принимают участие представители 97 стран, среди которых не только входящие в БРИКС государства. В спортивную программу вошли 27 дисциплин. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко говорил, что на играх ожидается около 5000 спортсменов, в том числе более 4000 иностранных участников.

Соревнования завершатся 23 июня, за месяц до старта Олимпийских игр 2024 г. в Париже (пройдут с 26 июля по 11 августа). Бывший министр спорта РФ Олег Матыцин говорил, что соревнования не являются альтернативой Олимпийским играм и не нарушают международный спортивный календарь. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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