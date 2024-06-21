Игры БРИКС атаковали хакеры с десятков тысяч IP-адресов
Хакеры 21 июня атаковали Игры БРИКС в Казани с десятков тысяч IP-адресов, сообщил руководитель центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК «Солар» Владимир Дрюков.
«Начиная примерно с 12:00, мы фиксируем крупную распределенную DDoS-атаку на каналы связи Игр БРИКС. К настоящему времени мы отбили уже три волны киберударов, в которых были задействованы практически все известные типы DDoS, что встречается нечасто», – сказал он (цитата по ТАСС).
По его словам, вредоносные запросы летели с десятков тысяч IP-адресов из самых разных стран, а их мощность в пике достигала 400 Гбит/с.
Спортивные Игры стран БРИКС открылись в Казани 12 июня. В них принимают участие представители 97 стран, среди которых не только входящие в БРИКС государства. В спортивную программу вошли 27 дисциплин. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко говорил, что на играх ожидается около 5000 спортсменов, в том числе более 4000 иностранных участников.
Соревнования завершатся 23 июня, за месяц до старта Олимпийских игр 2024 г. в Париже (пройдут с 26 июля по 11 августа). Бывший министр спорта РФ Олег Матыцин говорил, что соревнования не являются альтернативой Олимпийским играм и не нарушают международный спортивный календарь.