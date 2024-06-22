Путин подписал закон о передаче РКН полномочий по блокировке зеркал сайтов
Полномочия Минцифры по блокировке копий (зеркал) запрещенных сайтов переданы Роскомнадзору (РКН). Это следует из подписанного президентом РФ Владимиром Путиным закона, опубликованного на портале правовой информации.
Согласно правилу, решение о признании сайта «зеркалом» будет принимать Роскомнадзор. Также закон распространяет запрет на выдачу в поисковой системе сведений о копиях запрещенных сайтов на всех операторов поисковых систем, а не только на публикующих рекламу для пользователей из России.
В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что предусмотренный законом порядок блокировки зеркал является «чрезмерно затрудненным». При обнаружении подобного сайта информация направляется в Минцифры России, которое в течение суток принимает решение о признании ресурса копией заблокированного сайта и информирует об этом его владельца и РКН.
Далее РКН в течение суток обязан обеспечить взаимодействие с провайдерами хостинга, операторами связи и операторами поисковых систем. Те также в течение 24 часов должны ограничить доступ к сайту-зеркалу и прекратить его выдачу в поиске. Таким образом, процедура блокировки может длиться четыре дня.
27 марта «Ведомости» писали, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности инициативу профильного комитета поддержала, но указала на необходимость ее доработки и устранения замечаний.