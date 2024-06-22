Путин подписал закон о передаче РКН полномочий по блокировке зеркал сайтов

Согласно правилу, решение о признании сайта «зеркалом» будет принимать Роскомнадзор. Также закон распространяет запрет на выдачу в поисковой системе сведений о копиях запрещенных сайтов на всех операторов поисковых систем, а не только на публикующих рекламу для пользователей из России.