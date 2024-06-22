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Путин подписал закон о передаче РКН полномочий по блокировке зеркал сайтов

Ведомости

Полномочия Минцифры по блокировке копий (зеркал) запрещенных сайтов переданы Роскомнадзору (РКН). Это следует из подписанного президентом РФ Владимиром Путиным закона, опубликованного на портале правовой информации.

Согласно правилу, решение о признании сайта «зеркалом» будет принимать Роскомнадзор. Также закон распространяет запрет на выдачу в поисковой системе сведений о копиях запрещенных сайтов на всех операторов поисковых систем, а не только на публикующих рекламу для пользователей из России.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что предусмотренный законом порядок блокировки зеркал является «чрезмерно затрудненным». При обнаружении подобного сайта информация направляется в Минцифры России, которое в течение суток принимает решение о признании ресурса копией заблокированного сайта и информирует об этом его владельца и РКН.

Далее РКН в течение суток обязан обеспечить взаимодействие с провайдерами хостинга, операторами связи и операторами поисковых систем. Те также в течение 24 часов должны ограничить доступ к сайту-зеркалу и прекратить его выдачу в поиске. Таким образом, процедура блокировки может длиться четыре дня.

27 марта «Ведомости» писали, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности инициативу профильного комитета поддержала, но указала на необходимость ее доработки и устранения замечаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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