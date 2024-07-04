В России предложили запустить нацпроект по созданию сверхбыстрых зарядных хабов
Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил запустить в России новый национальный проект по созданию сверхбыстрых зарядных хабов на трассах. Такое письмо он направил первому вице-премьеру Денису Мантурову, пишет ТАСС со ссылкой на документ.
В письме Кутепов обратил внимание на отсутствие единой зарядной инфраструктуры при реализации проектов электромобильности. По его словам, решением проблемы мог бы стать нацпроект по созданию ультрабыстрых зарядных хабов на федеральных и междугородних трассах.
По мнению сенатора, в России уже есть предпосылки для запуска единой информационной системы зарядных станций с государственным мониторингом. Он указал на большое количество операторов и владельцев, которые строят собственные зарядные станции.
2 июля правительство России повысило размер субсидий на строительство зарядной инфраструктуры для электромобилей с 30 до 60% при условии, что стоимость этого этапа работ не превышает 900 000 руб. Решение призвано стимулировать инвесторов, учитывая, что технологическое присоединение к электросетям является затратным этапом таких проектов, отметили в кабмине.
В 2024 г. в России планируется ввести в эксплуатацию 1437 быстрых (50 и более киловатт) электрозарядных станций (ЭЗС) для электромобилей, писали «Ведомости» в январе со ссылкой на заявление профильного заместителя министра экономического развития Максима Колесникова. Намеченный показатель более чем в два раза превышает фактические объемы ввода быстрых зарядок в 2023 г. Также планируется ввести 3206 медленных ЭЗС (до 50 кВт).