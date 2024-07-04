Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

В России предложили запустить нацпроект по созданию сверхбыстрых зарядных хабов

Ведомости

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил запустить в России новый национальный проект по созданию сверхбыстрых зарядных хабов на трассах. Такое письмо он направил первому вице-премьеру Денису Мантурову, пишет ТАСС со ссылкой на документ.

В письме Кутепов обратил внимание на отсутствие единой зарядной инфраструктуры при реализации проектов электромобильности. По его словам, решением проблемы мог бы стать нацпроект по созданию ультрабыстрых зарядных хабов на федеральных и междугородних трассах.

По мнению сенатора, в России уже есть предпосылки для запуска единой информационной системы зарядных станций с государственным мониторингом. Он указал на большое количество операторов и владельцев, которые строят собственные зарядные станции.

2 июля правительство России повысило размер субсидий на строительство зарядной инфраструктуры для электромобилей с 30 до 60% при условии, что стоимость этого этапа работ не превышает 900 000 руб. Решение призвано стимулировать инвесторов, учитывая, что технологическое присоединение к электросетям является затратным этапом таких проектов, отметили в кабмине.

В 2024 г. в России планируется ввести в эксплуатацию 1437 быстрых (50 и более киловатт) электрозарядных станций (ЭЗС) для электромобилей, писали «Ведомости» в январе со ссылкой на заявление профильного заместителя министра экономического развития Максима Колесникова. Намеченный показатель более чем в два раза превышает фактические объемы ввода быстрых зарядок в 2023 г. Также планируется ввести 3206 медленных ЭЗС (до 50 кВт).

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных