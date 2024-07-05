NYT: хакер похитил данные о технологиях OpenAl

После утечки один из сотрудников компании – технический менеджер программы OpenAI Леопольд Ашенбреннер – направил совету директоров письмо, в котором заявил, что компания не предпринимает достаточных мер для защиты данных от Китая и правительств других стран. Весной 2024 г. Ашенбреннер был уволен за утечку другой информации. Специалист считает, что его увольнение было политически мотивированным, отмечает NYT. При это в OpenAI подчеркнули, что увольнение не связано с его письмом.