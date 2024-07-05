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NYT: хакер похитил данные о технологиях OpenAl

Ведомости

В начале 2023 г. хакер получил доступ к внутренней переписке компании OpenAI (разработчик ChatGPT) и похитил данные о разработке технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Собеседники газеты, знакомые с инцидентом, рассказали, что хакер проник на внутренний онлайн-форум, где сотрудники обсуждали новейшие технологии OpenAI. При этом он не получил доступа к системам, в которых компания размещает и разрабатывает ИИ. Еще два собеседника уточнили, что руководство OpenAI рассказало об инциденте сотрудникам в апреле 2023 г. и также проинформировало совет директоров.

Подчеркивается, что информация о клиентах или партнерах не была украдена, поэтому OpenAI решила не сообщать о произошедшем публично. Руководство компании считает, что хакер был частным лицом и не связан с иностранным правительством, потому угрозы национальной безопасности не было. ФБР об инциденте проинформировано не было, пишет NYT.

После утечки один из сотрудников компании – технический менеджер программы OpenAI Леопольд Ашенбреннер – направил совету директоров письмо, в котором заявил, что компания не предпринимает достаточных мер для защиты данных от Китая и правительств других стран. Весной 2024 г. Ашенбреннер был уволен за утечку другой информации. Специалист считает, что его увольнение было политически мотивированным, отмечает NYT. При это в OpenAI подчеркнули, что увольнение не связано с его письмом.

25 июня Reuters сообщило, что OpenAI планирует полностью закрыть доступ к технологиям ИИ для организаций в Китае и некоторых других странах. Дополнительные меры по блокировке трафика программного интерфейса приложений (API) будут приняты с 9 июля. В ответ на действия OpenAI китайская компания Baidu, разрабатывающая ИИ, заявила, что запустит «инклюзивную программу», предлагающую новым пользователям бесплатный переход на ее нейросеть Ernie. Другой крупный игрок – Zhipu AI – объявил о «специальной программе миграции» для пользователей OpenAI.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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