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Reuters: OpenAI планирует полностью закрыть доступ к своим ИИ-технологиям Китаю

Ведомости

Компания-разработчик ChatGPT – OpenAI – планирует полностью закрыть доступ к технологиям искусственного интеллекта (ИИ) для организаций в Китае и некоторых других странах, сообщил Reuters.

По данным агентства, китайские пользователи платформы получают электронные письма с предупреждением о том, что они находятся в «регионе, который OpenAI в настоящее время не поддерживает», и что с 9 июля будут приняты дополнительные меры по блокировке трафика программного интерфейса приложений (API) из некоторых регионов.

В ответ на действия OpenAI китайская компания Baidu, разрабатывающая ИИ, заявила, что запустит «инклюзивную программу», предлагающую новым пользователям бесплатный переход на ее нейросеть Ernie. Другой крупный игрок в китайском секторе ИИ – Zhipu AI – объявил о «специальной программе миграции» для пользователей OpenAI. «Наша линейная модель полностью соответствует экосистеме продуктов OpenAI», – говорится в заявлении Zhipu AI для разработчиков, с которым ознакомилось агентство Reuters.

8 мая Reuters со ссылкой на источники писал, что власти США рассматривают возможность ограничения Китаю доступа к наиболее развитым моделям ИИ и основному программному обеспечению (ПО) таких систем. Как уточнялось в материале, планы обсуждаются в связи со стремлением США «замедлить развитие Пекином передовых технологий для военных целей».

Вашингтон несколько лет последовательно ограничивает доступ КНР к полупроводниковым технологиям. К этому США призывают и своих союзников – Bloomberg в марте сообщил, что правительство США оказывает давление на Нидерланды, Германию, Южную Корею и Японию с целью дальнейшего ужесточения ограничений на доступ Китая к таким технологиям. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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