Reuters: OpenAI планирует полностью закрыть доступ к своим ИИ-технологиям Китаю
Компания-разработчик ChatGPT – OpenAI – планирует полностью закрыть доступ к технологиям искусственного интеллекта (ИИ) для организаций в Китае и некоторых других странах, сообщил Reuters.
По данным агентства, китайские пользователи платформы получают электронные письма с предупреждением о том, что они находятся в «регионе, который OpenAI в настоящее время не поддерживает», и что с 9 июля будут приняты дополнительные меры по блокировке трафика программного интерфейса приложений (API) из некоторых регионов.
В ответ на действия OpenAI китайская компания Baidu, разрабатывающая ИИ, заявила, что запустит «инклюзивную программу», предлагающую новым пользователям бесплатный переход на ее нейросеть Ernie. Другой крупный игрок в китайском секторе ИИ – Zhipu AI – объявил о «специальной программе миграции» для пользователей OpenAI. «Наша линейная модель полностью соответствует экосистеме продуктов OpenAI», – говорится в заявлении Zhipu AI для разработчиков, с которым ознакомилось агентство Reuters.
8 мая Reuters со ссылкой на источники писал, что власти США рассматривают возможность ограничения Китаю доступа к наиболее развитым моделям ИИ и основному программному обеспечению (ПО) таких систем. Как уточнялось в материале, планы обсуждаются в связи со стремлением США «замедлить развитие Пекином передовых технологий для военных целей».
Вашингтон несколько лет последовательно ограничивает доступ КНР к полупроводниковым технологиям. К этому США призывают и своих союзников – Bloomberg в марте сообщил, что правительство США оказывает давление на Нидерланды, Германию, Южную Корею и Японию с целью дальнейшего ужесточения ограничений на доступ Китая к таким технологиям.