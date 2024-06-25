Reuters: OpenAI планирует полностью закрыть доступ к своим ИИ-технологиям Китаю

По данным агентства, китайские пользователи платформы получают электронные письма с предупреждением о том, что они находятся в «регионе, который OpenAI в настоящее время не поддерживает», и что с 9 июля будут приняты дополнительные меры по блокировке трафика программного интерфейса приложений (API) из некоторых регионов.