Мошенники придумали схему обмана с Telegram Stars для кражи данных
Мошенники стали использовать цифровую валюту Telegram Stars для кражи личных данных пользователей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на руководителя Digital Risk Protection команды F.A.C.C.T. Евгения Егорова.
Когда создатель Telegram Павел Дуров объявил о запуске валюты, он предупредил о комиссии Apple и Google в размере 30% от сделки, но пообещал, что пользователи смогут компенсировать ее, оплачивая с помощью Telegram Stars рекламу своих продуктов. Мошенники же исказили его слова и стали предлагать пользователям не платить комиссию, покупая валюту напрямую у частников.
По данным F.A.C.C.T., с 16 мая было зарегистрировано 23 доменных имени, созвучных с Telegram и Stars или Ton и Stars, а также четыре канала и чат-бот в Telegram. Часть из них была создана для перепродажи либо же просто содержит информацию о валюте Telegram. Но некоторые аккаунты уже предлагают помощь в покупке, отметил Егоров.
Эксперт призвал не покупать «звезды» у продавцов в мессенджере, так как у такой сделки нет никаких гарантий. Кроме того, мошенники могут предложить получить валюту по AirDrop, но для этого придется подключить свой криптокошелек и подписать вредоносную транзакцию, которая позволит вывести криптоактивы жертвы. Другим возможным сценарием является создание фальшивого токена.
Внутренняя валюта Telegram Stars появилась в мессенджере 6 июня. Дуров объяснил, что ею можно оплачивать товары и услуги, включая электронные книги, онлайн-курсы и предметы в играх на платформе. Купить валюту можно через встроенные покупки в магазинах Apple и Google, а также PremiumBot.