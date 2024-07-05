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Мошенники придумали схему обмана с Telegram Stars для кражи данных

Ведомости

Мошенники стали использовать цифровую валюту Telegram Stars для кражи личных данных пользователей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на руководителя Digital Risk Protection команды F.A.C.C.T. Евгения Егорова.

Когда создатель Telegram Павел Дуров объявил о запуске валюты, он предупредил о комиссии Apple и Google в размере 30% от сделки, но пообещал, что пользователи смогут компенсировать ее, оплачивая с помощью Telegram Stars рекламу своих продуктов. Мошенники же исказили его слова и стали предлагать пользователям не платить комиссию, покупая валюту напрямую у частников.

По данным F.A.C.C.T., с 16 мая было зарегистрировано 23 доменных имени, созвучных с Telegram и Stars или Ton и Stars, а также четыре канала и чат-бот в Telegram. Часть из них была создана для перепродажи либо же просто содержит информацию о валюте Telegram. Но некоторые аккаунты уже предлагают помощь в покупке, отметил Егоров.

Эксперт призвал не покупать «звезды» у продавцов в мессенджере, так как у такой сделки нет никаких гарантий. Кроме того, мошенники могут предложить получить валюту по AirDrop, но для этого придется подключить свой криптокошелек и подписать вредоносную транзакцию, которая позволит вывести криптоактивы жертвы. Другим возможным сценарием является создание фальшивого токена.

Внутренняя валюта Telegram Stars появилась в мессенджере 6 июня. Дуров объяснил, что ею можно оплачивать товары и услуги, включая электронные книги, онлайн-курсы и предметы в играх на платформе. Купить валюту можно через встроенные покупки в магазинах Apple и Google, а также PremiumBot.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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