Мошенники придумали схему обмана с Telegram Stars для кражи данных

По данным F.A.C.C.T., с 16 мая было зарегистрировано 23 доменных имени, созвучных с Telegram и Stars или Ton и Stars, а также четыре канала и чат-бот в Telegram. Часть из них была создана для перепродажи либо же просто содержит информацию о валюте Telegram. Но некоторые аккаунты уже предлагают помощь в покупке, отметил Егоров.