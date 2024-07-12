Песков: российские власти не намерены ограничивать доступ к YouTube

«Там же диалог ведется, но это же YouTube занял такую позицию в отношении нашего рынка. Это же не мы были инициаторами. Поэтому компания сама избрала этот путь. Мы можем только сожалеть в этой связи, но, конечно же, скажем так, уход с этого рынка имеет свои технологические последствия», – заключил Песков.