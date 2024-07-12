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Песков: российские власти не намерены ограничивать доступ к YouTube

Ведомости

У российских властей нет планов по ограничению доступа к YouTube, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Представителя Кремля спросили о замедлениях в работе YouTube и поинтересовались вероятными планами властей насчет ограничения доступа к этому ресурсу.

«Нет, планов таких не было, но мы знаем с вами из официальных заявлений наших соответствующих компаний, что речь идет о проблеме с оборудованием, которое уже более двух лет никак не обновляется. Других объяснений здесь быть не может», – сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также не исключил, что «соответствующие компании и ведомства» обращались к YouTube с вопросом о приведении оборудования в порядок.

«Там же диалог ведется, но это же YouTube занял такую позицию в отношении нашего рынка. Это же не мы были инициаторами. Поэтому компания сама избрала этот путь. Мы можем только сожалеть в этой связи, но, конечно же, скажем так, уход с этого рынка имеет свои технологические последствия», – заключил Песков.

12 июля телекоммуникационная компания «Ростелеком» сообщила о выявлении технических проблем в работе оборудования Google, используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках. Было отмечено, что это оборудование применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе, в основном видеохостинга YouTube. В связи с этим скорость загрузки и качество воспроизведения видео на YouTube по всей России могут быть снижены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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