Песков: российские власти не намерены ограничивать доступ к YouTube
У российских властей нет планов по ограничению доступа к YouTube, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Представителя Кремля спросили о замедлениях в работе YouTube и поинтересовались вероятными планами властей насчет ограничения доступа к этому ресурсу.
«Нет, планов таких не было, но мы знаем с вами из официальных заявлений наших соответствующих компаний, что речь идет о проблеме с оборудованием, которое уже более двух лет никак не обновляется. Других объяснений здесь быть не может», – сказал Песков.
Пресс-секретарь российского лидера также не исключил, что «соответствующие компании и ведомства» обращались к YouTube с вопросом о приведении оборудования в порядок.
«Там же диалог ведется, но это же YouTube занял такую позицию в отношении нашего рынка. Это же не мы были инициаторами. Поэтому компания сама избрала этот путь. Мы можем только сожалеть в этой связи, но, конечно же, скажем так, уход с этого рынка имеет свои технологические последствия», – заключил Песков.
12 июля телекоммуникационная компания «Ростелеком» сообщила о выявлении технических проблем в работе оборудования Google, используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках. Было отмечено, что это оборудование применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе, в основном видеохостинга YouTube. В связи с этим скорость загрузки и качество воспроизведения видео на YouTube по всей России могут быть снижены.