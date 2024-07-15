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В работе техники Xiaomi в России зафиксирован сбой

Ведомости

В России зафиксирован масштабный сбой работы техники Xiaomi, следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.

По состоянию на 17:30 мск было зафиксировано 108 жалоб пользователей – самый высокий показатель за день. По состоянию на 19:45 мск поступило 32 жалобы. Наибольшее количество обращений идет от жителей Москвы и Московской области (33%), а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области (12%). Далее в статистике расположены Краснодарский край (3%), Свердловская и Нижегородская области (по 2% на регион).

Среди наиболее частой проблемы в работе Xiaomi за последние сутки пользователи указывают сбой в работе мобильного приложения (75%). На втором месте находится сбой в работе сайта (25%).

Аналогичный сбой техники Xiaomi в России произошел в октябре прошлого года. Тогда у пользователей не открывались приложения Xiaomi, не синхронизировалось Xiaomi Cloud, в связи с чем не работала техника из категории «умный дом». Пользователи также не могли войти в свои аккаунты и отправить отчеты об ошибке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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