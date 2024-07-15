В работе техники Xiaomi в России зафиксирован сбой
В России зафиксирован масштабный сбой работы техники Xiaomi, следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.
По состоянию на 17:30 мск было зафиксировано 108 жалоб пользователей – самый высокий показатель за день. По состоянию на 19:45 мск поступило 32 жалобы. Наибольшее количество обращений идет от жителей Москвы и Московской области (33%), а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области (12%). Далее в статистике расположены Краснодарский край (3%), Свердловская и Нижегородская области (по 2% на регион).
Среди наиболее частой проблемы в работе Xiaomi за последние сутки пользователи указывают сбой в работе мобильного приложения (75%). На втором месте находится сбой в работе сайта (25%).
Аналогичный сбой техники Xiaomi в России произошел в октябре прошлого года. Тогда у пользователей не открывались приложения Xiaomi, не синхронизировалось Xiaomi Cloud, в связи с чем не работала техника из категории «умный дом». Пользователи также не могли войти в свои аккаунты и отправить отчеты об ошибке.