В работе техники Xiaomi в России зафиксирован сбой

Аналогичный сбой техники Xiaomi в России произошел в октябре прошлого года. Тогда у пользователей не открывались приложения Xiaomi, не синхронизировалось Xiaomi Cloud, в связи с чем не работала техника из категории «умный дом». Пользователи также не могли войти в свои аккаунты и отправить отчеты об ошибке.