Аксаков призвал запретить «тапать хомяка» в Telegram
Игру Hamster Kombat в Telegram, суть которой заключается в нажимании на хомяка для выбивания монеток, необходимо запретить. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков «Парламентской газете».
Заработанные таким образом в игре монетки организаторы обещают «когда-нибудь» конвертировать в криптовалюту, заявляя о возможности для игроков настроить пассивный доход и приглашать друзей по реферальным ссылкам. Издание отмечает, что об авторах проекта достоверно ничего не известно. Депутат убежден, что игра негативно влияет на россиян и может оказаться уловкой мошенников.
Аудитория официального канала игры в Telegram составляет 52 млн подписчиков.
«Такие вещи надо пресекать. На мой взгляд, это явно мошенничество. Манипулирование и использование психологии граждан. Особенно тех, кто и работать толком не хочет, а мечтает, чтобы можно было поиграть с минимумом усилий и разбогатеть», – подчеркнул Аксаков.
В ноябре 2023 г. сообщалось о росте в два раза количества незаконных операций с использованием криптовалюты в 2023 г. в России. Большинство из них были связаны с оборотом наркотиков, мошенничеством, коррупцией и терроризмом.