Аксаков призвал запретить «тапать хомяка» в Telegram

«Такие вещи надо пресекать. На мой взгляд, это явно мошенничество. Манипулирование и использование психологии граждан. Особенно тех, кто и работать толком не хочет, а мечтает, чтобы можно было поиграть с минимумом усилий и разбогатеть», – подчеркнул Аксаков.