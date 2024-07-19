В публичных аккаунтах Telegram начнет отображаться страна и месяц регистрации

В апреле 2024 г. Дуров сообщил в своем канале, что мессенджером пользуется 900 млн человек ежемесячно во всем мире, половина из них открывает приложение каждый день. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в середине апреля Дуров сообщил, что в течение года число пользователей Telegram может преодолеть отметку в 1 млрд ежемесячных активных пользователей.