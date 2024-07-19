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В публичных аккаунтах Telegram начнет отображаться страна и месяц регистрации

Ведомости

Telegram начнет отображать месяц регистрации и страну публичных аккаунтов. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Нововведение, пояснил Дуров, призвано помочь в борьбе с мошенниками, которые пытаются обмануть новичков в криптовалютной сфере. Кроме того, Telegram позволит организациям использовать свои мини-приложения для выпуска меток для каналов, «создавая децентрализованный рынок для сторонней верификации».

Дуров также пообещал представить в июле мини-магазин приложений и встроенный браузер с поддержкой Web3-страниц.

В апреле 2024 г. Дуров сообщил в своем канале, что мессенджером пользуется 900 млн человек ежемесячно во всем мире, половина из них открывает приложение каждый день. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в середине апреля Дуров сообщил, что в течение года число пользователей Telegram может преодолеть отметку в 1 млрд ежемесячных активных пользователей.

Российская ежедневная аудитория Telegram за год выросла почти на 10 млн человек – с 52 млн в июне 2023 г. до 61 млн в июне 2024 г., следует из статистики исследовательской компании Mediascope. Сам Telegram никогда не раскрывал официальной статистики по российской аудитории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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