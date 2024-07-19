В публичных аккаунтах Telegram начнет отображаться страна и месяц регистрации
Telegram начнет отображать месяц регистрации и страну публичных аккаунтов. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
Нововведение, пояснил Дуров, призвано помочь в борьбе с мошенниками, которые пытаются обмануть новичков в криптовалютной сфере. Кроме того, Telegram позволит организациям использовать свои мини-приложения для выпуска меток для каналов, «создавая децентрализованный рынок для сторонней верификации».
Дуров также пообещал представить в июле мини-магазин приложений и встроенный браузер с поддержкой Web3-страниц.
В апреле 2024 г. Дуров сообщил в своем канале, что мессенджером пользуется 900 млн человек ежемесячно во всем мире, половина из них открывает приложение каждый день. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в середине апреля Дуров сообщил, что в течение года число пользователей Telegram может преодолеть отметку в 1 млрд ежемесячных активных пользователей.
Российская ежедневная аудитория Telegram за год выросла почти на 10 млн человек – с 52 млн в июне 2023 г. до 61 млн в июне 2024 г., следует из статистики исследовательской компании Mediascope. Сам Telegram никогда не раскрывал официальной статистики по российской аудитории.