Кадыров выступил за полную блокировку YouTube в России
YouTube в России давно нужно заблокировать, как и все американские сайты и каналы, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Видеозапись его комментария для журналистов опубликовал ТАСС.
«YouTube надо не замедлять, надо сегодня закрыть [его] к чертовой матери. <…> Потому что все наши каналы, которые защищают интересы России, интересы Чеченской республики, интересы человека, свободу слова – они сразу блокируют. А тех шайтанов, которые вводят людей в заблуждение, хаос – всегда поддерживают. <…> Все американские сайты и каналы надо заблокировать. Свои должны быть каналы, сайты», – сказал Кадыров.
26 июля глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») сообщил о снижении скорости загрузки YouTube до 40% из-за бездействия со стороны компании. По утверждению парламентария, примерно 80% основного контента YouTube, который смотрят россияне, хранится на серверах Google в РФ. Они, по словам Хинштейна, требуют постоянного обслуживания, которое невозможно из-за санкций.
В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал пользователям, чьи каналы заблокировали на западных ресурсах, не стесняться и идти на другие площадки. Он отметил, что Запад продолжит «выкидывать» Россию из своих информационных ресурсов, но, по словам представителя Кремля, «выкинули из одного – нужно идти в другой».
19 июля певец Шаман (Ярослав Дронов) устроил сольный митинг-концерт рядом с посольством США в Москве после блокировки его канала на YouTube. Канал Шамана видеохостинг заблокировал 4 июля вместе с каналамм Полины Гагариной, Олега Газманова и Григория Лепса. В Кремле поступок Шамана одобрили.