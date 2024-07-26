Кадыров выступил за полную блокировку YouTube в России

«YouTube надо не замедлять, надо сегодня закрыть [его] к чертовой матери. <…> Потому что все наши каналы, которые защищают интересы России, интересы Чеченской республики, интересы человека, свободу слова – они сразу блокируют. А тех шайтанов, которые вводят людей в заблуждение, хаос – всегда поддерживают. <…> Все американские сайты и каналы надо заблокировать. Свои должны быть каналы, сайты», – сказал Кадыров.