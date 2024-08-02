Сенаторы одобрили закон об ограничении покупки SIM-карт иностранцами
Совет Федерации одобрил изменения законодательства, затрагивающие регулирование взаимоотношений между операторами связи и абонентами, в том числе иностранными гражданами и лицами без гражданства.
Устанавливается обязанность операторов связи верифицировать сведения об абоненте до начала оказания услуг. Для иностранных граждан вводится обязательная биометрия и запрет на заключение договора об оказании услуг связи через интернет. Оператор будет обязан через «Госуслуги» уведомлять гражданина о зарегистрированных на его имя SIM-картах. Пользователь также через «Госуслуги» сможет приостановить их обслуживание.
Кроме того, вводится ограничение на количество зарегистрированных на физических лиц номеров. Для иностранных граждан – не более 10, для россиян – не более 20. Устанавливается также запрет для владельцев мессенджеров доставлять звонки и сообщения с неизвестных номеров.
Государственная дума приняла соответствующий законопроект во втором и третьем, окончательном, чтении 30 июля.