Сенаторы одобрили закон об ограничении покупки SIM-карт иностранцами

Устанавливается обязанность операторов связи верифицировать сведения об абоненте до начала оказания услуг. Для иностранных граждан вводится обязательная биометрия и запрет на заключение договора об оказании услуг связи через интернет. Оператор будет обязан через «Госуслуги» уведомлять гражданина о зарегистрированных на его имя SIM-картах. Пользователь также через «Госуслуги» сможет приостановить их обслуживание.