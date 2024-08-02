Минюст США обвинил TikTok в незаконном сборе данных о детях

В иске указано, что компания нарушает законы о защите конфиденциальности детей в интернете и об ограничении онлайн-отслеживания детей, а также заключенное в 2019 г. соглашение между TikTok и правительством США, согласно которому компания должна уведомлять родителей перед сбором данных о детях и удалением видео у пользователей младше 13 лет.