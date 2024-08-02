Минюст США обвинил TikTok в незаконном сборе данных о детях
Министерство юстиции США подало в суд на TikTok, обвинив сервис в незаконном сборе личной информации детей младше 13 лет, сообщает The New York Times.
По версии минюста, компания сознательно разрешала пользователям младше 13 лет создавать учетные записи в TikTok и использовать их. При этом сервис часто не выполнял просьбы родителей удалить учетные записи их детей.
В иске указано, что компания нарушает законы о защите конфиденциальности детей в интернете и об ограничении онлайн-отслеживания детей, а также заключенное в 2019 г. соглашение между TikTok и правительством США, согласно которому компания должна уведомлять родителей перед сбором данных о детях и удалением видео у пользователей младше 13 лет.
Минюст просит оштрафовать за нарушения TikTok и его китайскую материнскую компанию ByteDance.
Представитель TikTok Алекс Хаурек заявил, что компания не согласна с обвинениями. По его словам, многие из них «касаются прошлых событий и практики, которые фактически неточны или были устранены».
31 июля Таганский суд Москвы оштрафовал TikTok на 4 млн руб. за неисполнение предписания Роскомнадзора. Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения по ст. 19.7.10-4 КоАП РФ (неисполнение владельцем соцсети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере СМИ, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи). Статья предусматривает наложение штрафа на юрлиц в размере от 4 млн до 6 млн руб.