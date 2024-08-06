WSJ: ИИ-стартапы используют новый вид сделок с крупными компаниями
Стартапы в сфере искусственного интеллекта в США «борются за выживание» с помощью нового вида сделок с крупными корпорациями, который некоторые участники рынка называют «поглощением всего, кроме названия», пишет газета The Wall Street Journal.
Новый тип сделок, включающих приобретение технологий и наем сотрудников, обходит стандартный процесс регулирования. Они применяются в том случае, когда крупные технологические компании подвергаются «пристальному вниманию властей». Собеседники издания утверждают, что эти сделки укрепили большие технологические компании.
Например, 2 августа Character.AI объявила о сделке с Google, в рамках которой корпорация может использовать технологии стартапа и нанять его исследователей и руководителей. Google договорилась о лицензионном сборе в размере $2 млрд за технологию стартапа. В рамках сделки рассматривалась возможность полного поглощения стартапа, но стороны пришли к выводу, что власти вряд ли это одобрят.
Другой стартап Adept AI в июне заключил сделку с Amazon. Компания согласилась нанять большую часть сотрудников стартапа и заплатить около $330 млн за лицензирование технологии. В марте компания Microsoft наняла практически всех сотрудников стартапа Infection AI, заплатив $650 млн за лицензирование технологии.
В июле стало известно, что в России разработчики ИИ-систем смогут претендовать на гранты до 50 млн руб. Меры поддержки разработчиков ИИ-систем могут стать частью федерального проекта «Искусственный интеллект». Средства смогут получить малые технологические компании и стартапы для разработки новых решений и коммерциализации.