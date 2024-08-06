WSJ: ИИ-стартапы используют новый вид сделок с крупными компаниями

Например, 2 августа Character.AI объявила о сделке с Google, в рамках которой корпорация может использовать технологии стартапа и нанять его исследователей и руководителей. Google договорилась о лицензионном сборе в размере $2 млрд за технологию стартапа. В рамках сделки рассматривалась возможность полного поглощения стартапа, но стороны пришли к выводу, что власти вряд ли это одобрят.