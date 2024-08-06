Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

WSJ: ИИ-стартапы используют новый вид сделок с крупными компаниями

Ведомости

Стартапы в сфере искусственного интеллекта в США «борются за выживание» с помощью нового вида сделок с крупными корпорациями, который некоторые участники рынка называют «поглощением всего, кроме названия», пишет газета The Wall Street Journal.

Новый тип сделок, включающих приобретение технологий и наем сотрудников, обходит стандартный процесс регулирования. Они применяются в том случае, когда крупные технологические компании подвергаются «пристальному вниманию властей». Собеседники издания утверждают, что эти сделки укрепили большие технологические компании.

Например, 2 августа Character.AI объявила о сделке с Google, в рамках которой корпорация может использовать технологии стартапа и нанять его исследователей и руководителей. Google договорилась о лицензионном сборе в размере $2 млрд за технологию стартапа. В рамках сделки рассматривалась возможность полного поглощения стартапа, но стороны пришли к выводу, что власти вряд ли это одобрят.

Другой стартап Adept AI в июне заключил сделку с Amazon. Компания согласилась нанять большую часть сотрудников стартапа и заплатить около $330 млн за лицензирование технологии. В марте компания Microsoft наняла практически всех сотрудников стартапа Infection AI, заплатив $650 млн за лицензирование технологии.

В июле стало известно, что в России разработчики ИИ-систем смогут претендовать на гранты до 50 млн руб. Меры поддержки разработчиков ИИ-систем могут стать частью федерального проекта «Искусственный интеллект». Средства смогут получить малые технологические компании и стартапы для разработки новых решений и коммерциализации.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных