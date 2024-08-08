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Рынок облачной инфраструктуры РФ может вырасти до 464 млрд рублей к 2028 году

Ведомости

Российский рынок облачной инфраструктуры к концу 2024 г. может вырасти до 162 млрд руб., а к 2028 г. – до 464 млрд руб. при среднегодовом росте 30,7%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование консалтинговой компании iKS-Consulting.

iKS-Consulting учитывает в расчетах сегменты IaaS (инфраструктура как услуга) и PaaS (платформа как услуга). Большую динамику и объем показывает IaaS: к 2028 г. он составит 359,4 млрд руб., а PaaS – 104,4 млрд. руб.

В 2023 г. объем рынка облачной инфраструктуры составил 121 млрд руб. Выручка «Ростелекома» в этом объеме составила 27,1%, Cloud.ru – 19%, Selectel – 8,5%, Cloud MTS – 6,7%, Yandex Cloud – 6,6%.

В конце 2023 г. «Ведомости» писали, что российский облачный провайдер Selectel запустил новый бренд Vscale, под которым будет предоставлять облачные услуги для малого бизнеса и физлиц. Сам Selectel позиционирует сервис как аналог ушедшего из России немецкого хостинг-провайдера Hetzner. Сервис рассчитан на пользователей, которые не предъявляют высоких требований к техподдержке и к настройкам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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