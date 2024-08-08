Рынок облачной инфраструктуры РФ может вырасти до 464 млрд рублей к 2028 году
Российский рынок облачной инфраструктуры к концу 2024 г. может вырасти до 162 млрд руб., а к 2028 г. – до 464 млрд руб. при среднегодовом росте 30,7%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование консалтинговой компании iKS-Consulting.
iKS-Consulting учитывает в расчетах сегменты IaaS (инфраструктура как услуга) и PaaS (платформа как услуга). Большую динамику и объем показывает IaaS: к 2028 г. он составит 359,4 млрд руб., а PaaS – 104,4 млрд. руб.
В конце 2023 г. «Ведомости» писали, что российский облачный провайдер Selectel запустил новый бренд Vscale, под которым будет предоставлять облачные услуги для малого бизнеса и физлиц. Сам Selectel позиционирует сервис как аналог ушедшего из России немецкого хостинг-провайдера Hetzner. Сервис рассчитан на пользователей, которые не предъявляют высоких требований к техподдержке и к настройкам.