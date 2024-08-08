Рынок облачной инфраструктуры РФ может вырасти до 464 млрд рублей к 2028 году

В конце 2023 г. «Ведомости» писали, что российский облачный провайдер Selectel запустил новый бренд Vscale, под которым будет предоставлять облачные услуги для малого бизнеса и физлиц. Сам Selectel позиционирует сервис как аналог ушедшего из России немецкого хостинг-провайдера Hetzner. Сервис рассчитан на пользователей, которые не предъявляют высоких требований к техподдержке и к настройкам.