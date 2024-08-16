Revolut получила оценку в $45 млрд при вторичной продаже акций

Отмечается, что в 2021 г. компания оценивалась в $33 млрд. По данным агентства, в последние годы Revolut не приходилось привлекать деньги, как многим конкурентам стартапа в сфере финансовых технологий. Это позволило ей избежать резкого снижения стоимости, затронувшего другие компании, так как инвесторы пересмотрели свою поддержку отрасли в связи с высокими процентными ставками.