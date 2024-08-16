Revolut получила оценку в $45 млрд при вторичной продаже акций
Британский финтех-стартап Revolut был оценен в $45 млрд в результате вторичной продажи акций, которая позволила сотрудникам компании получить ликвидность за свои доли. Об этом сообщает Bloomberg.
Инвесторы Coatue, D1 Capital Partners и Tiger Global возглавили раунд. Единственным агентом по размещению акций выступил финансовый конгломерат Morgan Stanley.
Объявление Revolut завершает процесс, в ходе которого компания вела переговоры с инвесторами о продаже существующих акций примерно на $500 млн. Это также произошло всего через несколько недель после того, как Revolut получила долгожданную банковскую лицензию от британских регуляторов, говорится в материале.
Отмечается, что в 2021 г. компания оценивалась в $33 млрд. По данным агентства, в последние годы Revolut не приходилось привлекать деньги, как многим конкурентам стартапа в сфере финансовых технологий. Это позволило ей избежать резкого снижения стоимости, затронувшего другие компании, так как инвесторы пересмотрели свою поддержку отрасли в связи с высокими процентными ставками.
В июне Financial Times писало, что оценка в $40 млрд закрепит за Revolut статус самого дорогого стартапа в Европе.
Revolut основали Николай Сторонский и Влад Яценко в 2015 г. Стартап насчитывает примерно 40 млн клиентов, треть из которых проживают в Великобритании. В 2021 г. компания привлекла $800 млн от инвесторов, включая Vision Fund 2 от SoftBank и Tiger Global Management. Финтех-стартап поддержали такие инвесторы, как TCV, Balderton Capital, Ribbit Capital и Molten Ventures.