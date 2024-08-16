Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

Revolut получила оценку в $45 млрд при вторичной продаже акций

Ведомости

Британский финтех-стартап Revolut был оценен в $45 млрд в результате вторичной продажи акций, которая позволила сотрудникам компании получить ликвидность за свои доли. Об этом сообщает Bloomberg.

Инвесторы Coatue, D1 Capital Partners и Tiger Global возглавили раунд. Единственным агентом по размещению акций выступил финансовый конгломерат Morgan Stanley.

Объявление Revolut завершает процесс, в ходе которого компания вела переговоры с инвесторами о продаже существующих акций примерно на $500 млн. Это также произошло всего через несколько недель после того, как Revolut получила долгожданную банковскую лицензию от британских регуляторов, говорится в материале.

Отмечается, что в 2021 г. компания оценивалась в $33 млрд. По данным агентства, в последние годы Revolut не приходилось привлекать деньги, как многим конкурентам стартапа в сфере финансовых технологий. Это позволило ей избежать резкого снижения стоимости, затронувшего другие компании, так как инвесторы пересмотрели свою поддержку отрасли в связи с высокими процентными ставками.

В июне Financial Times писало, что оценка в $40 млрд закрепит за Revolut статус самого дорогого стартапа в Европе.

Revolut основали Николай Сторонский и Влад Яценко в 2015 г. Стартап насчитывает примерно 40 млн клиентов, треть из которых проживают в Великобритании. В 2021 г. компания привлекла $800 млн от инвесторов, включая Vision Fund 2 от SoftBank и Tiger Global Management. Финтех-стартап поддержали такие инвесторы, как TCV, Balderton Capital, Ribbit Capital и Molten Ventures.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных