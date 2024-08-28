Apple уволила 100 сотрудников Apple Books и Apple News из-за смены приоритетов

По информации издания, цифровые сервисы, как правило, были двигателем роста для Apple в последние годы. На них составили более 22% продаж в последнем отчетном году, тогда как 10 лет назад этот показатель не превышал 10%, и рост помог смягчить медленный спрос на новые устройства компании. Отмечается, что сотрудникам сообщили, что у них будет 60 дней, чтобы найти другую работу, прежде чем их уволят. Некоторые сотрудники при этом работали в нескольких командах.