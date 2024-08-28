Apple уволила 100 сотрудников Apple Books и Apple News из-за смены приоритетов
Apple сократила 100 человек, большинство из которых работали в подразделениях Apple Books и News, что нетипично для компании, так как эти приложения смягчали замедление спроса на новые устройства, сообщает Bloomberg.
По словам источников, близких к ситуации с сокращением, Apple Books стал менее приоритетным для компании, которая больше не рассматривает приложение как часть своей основной линейки цифровых сервисов. Приложение, по-прежнему ожидается, со временем получит новые функции.
По информации издания, цифровые сервисы, как правило, были двигателем роста для Apple в последние годы. На них составили более 22% продаж в последнем отчетном году, тогда как 10 лет назад этот показатель не превышал 10%, и рост помог смягчить медленный спрос на новые устройства компании. Отмечается, что сотрудникам сообщили, что у них будет 60 дней, чтобы найти другую работу, прежде чем их уволят. Некоторые сотрудники при этом работали в нескольких командах.
Как напоминает издание, в 2024 г. Apple устроила серию увольнений. В частности, сокращения затронули сотрудников, работавших над закрывшимся проектом по беспилотным авто, а также в отделе производства микродисплеев.
27 августа стало известно, что Apple представит новую серию гаджетов 9 сентября. Информацию о новых продуктах компания не представила. Ожидается, что будут представлены линейка смартфонов iPhone 16 (как писал Bloomberg, модели будут называться 16,16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max), новые модели умных часов Apple Watch, а также операционная система iOS 18.