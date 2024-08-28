Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

Apple уволила 100 сотрудников Apple Books и Apple News из-за смены приоритетов

Ведомости

Apple сократила 100 человек, большинство из которых работали в подразделениях Apple Books и News, что нетипично для компании, так как эти приложения смягчали замедление спроса на новые устройства, сообщает Bloomberg.

По словам источников, близких к ситуации с сокращением, Apple Books стал менее приоритетным для компании, которая больше не рассматривает приложение как часть своей основной линейки цифровых сервисов. Приложение, по-прежнему ожидается, со временем получит новые функции.

По информации издания, цифровые сервисы, как правило, были двигателем роста для Apple в последние годы. На них составили более 22% продаж в последнем отчетном году, тогда как 10 лет назад этот показатель не превышал 10%, и рост помог смягчить медленный спрос на новые устройства компании. Отмечается, что сотрудникам сообщили, что у них будет 60 дней, чтобы найти другую работу, прежде чем их уволят. Некоторые сотрудники при этом работали в нескольких командах.

Как напоминает издание, в 2024 г. Apple устроила серию увольнений. В частности, сокращения затронули сотрудников, работавших над закрывшимся проектом по беспилотным авто, а также в отделе производства микродисплеев.

27 августа стало известно, что Apple представит новую серию гаджетов 9 сентября. Информацию о новых продуктах компания не представила. Ожидается, что будут представлены линейка смартфонов iPhone 16 (как писал Bloomberg, модели будут называться 16,16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max), новые модели умных часов Apple Watch, а также операционная система iOS 18.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных